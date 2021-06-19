حقيقة ظهور الفطر الاخضر عند مرضى كورونا فما دوت الخليج خطورته واهم اعراضه، ويبدو أن لفيروس كورونا الجديد المزيد من المفاجآت، آخرها ظهور الفطر الأخضر على مصاب بالفيروس في الهند.

ويأتي الفطر الأخضر بعد ظهور الفطر الأسود والأبيض والأصفر بين العديد من مصابي كورونا في بعض الدول وعلى رأسها الهند، التي ما زالت تعاني من الإصابات الكبيرة وكذلك الوفيات بين صفوف مواطنيها بمرض كوفيد-19 منذ شهرين وأكثر.

وقد تم الإعلان عن حالة الإصابة بالفطر الأخضر لدى مريض كورونا في ولاية ماديا براديش الهندي كان تعافى من المرض، إلا أن الفحوصات التي أجريت له بعد التعافي أظهرت إصابته بالفطر الأخضر.

فما هو الفطر الأخضر، وما دوت الخليج أعراضه، وهل هو خطير كما الحال مع أنواع أخرى من الفطر المرصودة لدى مرضى كورونا؟ هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما هو الفطر الاخضر

بحسب الدكتور رافي دوسي، رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية في إندور، فإن مرض الفطر الأخضر هو عبارة عن عدوى داء الرشاشيات، وما زال هناك حاجة للمزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب به.

وداء الرشاشيات دوت الخليج عدوى نادرة تتسبب بها أنواع شائعة من الفطريات معروفة بإسم "الرشاشيات". وقد تم رصد الفطر الأخضر داخل وخارج الهند، وتحدث عدوى الرئة الفطرية هذه نتيجة استنشاق بعض "أبواغ العفن".

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة الحالية للأمراض الفطرية "ذات الترميز اللوني" التي ظهرت لدى مرضى كوفيد-19 والمتعافين منه. وفي حين تمت تسمية هذه الفطريات بحسب ألوانها، فإنها غالباً ما تكون ناجمة عن نوع الفطر نفسه.

وتحدث الدكتور رادنيب جوليريا عن الأمراض الفطرية بتصريح لموقع "سي.إن.بي.سي-تي.في 18" قال فيه: "هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات، وداء الرشاشيات، والمكورات الخفية، وداء النوسجات، وداء الفطار الكرواني".

ما دوت الخليج خطورة الفطر الاخضر

في مداخلة له ضمن برنامج "نشرة النهار" على قناة الإخبارية، أوضح الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزة أسباب خطورة مرض الفطر الأخضر على كل من مصابي كورونا والمتعافين منه.

مشيراً لاحتمال إصابة الفطر الأخضر للرئة والأعضاء الداخلية للجسم، بعكس الفطر الأخضر الذي يظهر بشكل رئيسي على الوجه والعينين.

كما لفت توفيق إلى أن أطول مدة للإصابة بالفيروس تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكن متابعة ذلك من خلال استمرار فحص المرضى بشكل دوري حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض.

ما دوت الخليج اسباب مرض الفطر الاخضر

يحدث داء الرشاشيات نتيجة استنشاق جراثيم مجهرية من نفس نوع الفطر. ويقوم الجهاز المناعي في الجسم في الظروف العادية بمواجهة أية جراثيم طارئة، لكن في بعض الحالات ومنها حالة الاصابة بعدوى فيروس كورونا، يكون الجسم عاجزاً عن قمع نمو الجراثيم. ويعدَ الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة، هم أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.

يعود سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 إلى عوامل مختلفة، منها تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات. مع الإشارة إلى أن الامراض الفطرية لا تنتقل من إنسان لآخر أو بين البشر والحيوانات.

ما دوت الخليج اعراض الفطر الاخضر

تشير المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى إن أبرز اعراض التهاب الجيوب الأنفية الرشاشيات التحسسي دوت الخليج:

احتقان الأنف والسيلان والصداع.

ضعف القدرة على الشم.

في حين أن اعراض ورم الرشاشيات أو كرة الفطريات، تشمل السعال الدموي وضيق التنفس. وقد أبلغ المصابون بداء الرشاشيات الرئوي المزمن عن حالات فقدان الوزن، والسعال، والسعال المصحوب بالدم فضلاً عن التعب وضيق التنفس.

فيما يتعلق بداء الرشاشيات الغازي في الرئتين، فإن الحمى دوت الخليج عرض شائع بين المصابين بهذا الداء الذي يحدث عادة عند الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى. إضافة إلى ألم الصدر والسعال والسعال الدموي وضيق التنفس. وتشير مراكز السيطرة على الأمراض باحتمال تطور أعراض إضافية في حال انتشار العدوى من الرئتين لإجزاء أخرى من الجسم.

كما تنصح المرضى الذين عانوا مؤخراص من أمراض الرئة بسبب عوامل عدة منها مرض كوفيد-19، أو المصابين بضعف جهاز المناعة، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة التي يمكن أن تدخل الرئتين، مع ضرورة استخدام الأقنعة من نوع N95.