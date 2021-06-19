فوائد مشي 10000 خطوة يوميًا للصحة والجسم

فوائد مشي 10000 خطوة يوميًا، المشي من أسهل أنواع الرياضات التي توفر للجسم طاقة أكبر مع تنشيط مستمر للدورة الدموية ووقاية للجسم من أمراض ووعكات صحية مختلفة، وقام الكثير من المختصين بتقديم التوصيات عن المشي يوميًا لمدة لا تقل عن ساعة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من المشي، وقد قام مدرب الجري والإعداد الوظيفي الروسي يفغيني شوفاكين بتقديم توصية في لقائه الأخير لجميع الأشخاص للحفاظ على الصحة العامة.

المشي 1000 خطوة في اليوم

وذكر يفغيني شوفاكين أن المشي لما يقرب من 10000 خطوة يوميًا هو بمثابة 7.6 حتى 7.8 كيلو متر وهي مسافة قد تكون صغيرة أو كبيرة حسب حالة الشخص الصحية، ولكنها مسافة ضرورية لقطعها يوميًا.

حيث قد أوضح أنه يجب أن يكون هناك ثقل أو مجهود على القلب والعمود الفقري ومفاصل الجسم ونفس المجهود بشكل يومي حوالي 5000 خطوة باليوم الواحد وهو ما يقرب من 40 دقيقة من المشي، وتلك المدة بسيطة جدًا إذا كانت حالة الشخص الصحية جيدة وعمره صغير أو متوسط.

أهمية المشي اليومي للجسم

وأوضح مدرب الجري والإعداد الوظيفي أهمية المشي اليومي للجسم وخاصةً عند الجلوس المتكرر وتأثير الجلوس على صحة الجسم والقلب والأوعية الدموية، حيث تعتبر وضعية الجلوس هي وضعية غير صحيحة للجسم وغير سليمة صحيًا.

ومع المواظبة على المشي بشكل يومي ومستمر فإن ذلك مثل النشاط البسيط للجسم ولكنه فعال ويمكن لأي شخص أن يقوم به سواء كان 5000 خطوة أو 10000 خطوة حسب حالة الشخص، ومن أهم فوائد المشي للجسم أنه يساعد في تحسين الضغط وأمراض القلب وكذلك الشرايين والأوعية الدموية ويقلل من حدوث تلك الأمراض، ويساهم كثيرًا في خسارة الوزن حيث يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

وينصح باتباع رياضة المشي على الطريقة الاسكندنافية التي تعتمد على تحريك القدمين واليدين والظهر ولا يكون هناك تركيز كبير على مفاصل الجسم، كما وإذا كانت رياضة المشي غير مناسبة للشخص يمكن اختيار أي نوع من الرياضات الأخرى ولكن الأهم هو تنشيط وتحريك الجسم.