اصبغي حواجبك في المنزل بمكون من مطبخك بديل الصبغات الكيميائية

صبغ الحواجب في المنزل، تعد الحواجب من علامات جمال الوجه تعطي للبشرة ملامحاً جذابة، حيث أنها لها دور كبير في إبراز ملامح الوجه، حيث تسعى كل فتاة في إبراز مفاتنها وجهها عن طريق صبغ الشعر باللون المفضل والمواكب لأحداث العصر، وأيضاً صبغ الحواجب باللون التي يليق ويتماشى مع لون البشرة سواء كان باللون البني أو الأسود الداكن، لإضافة لمسة جمالية للوجه، تابعونا للتعرف على صبغ الحواجب بمكون من مطبخك بديل المواد الكيميائية.

هناك العديد من الصبغات الكيميائية التي تستخدم لصبغ الحواجب وملء الفراغات، حيث أنها تعطي نتيجة سريعة وجذابة، ولكنها مع مرور الوقت تتسبب في تساقط شعر الحاجب، ولكن تبقى المكونات الطبيعية هي الأمنه سواء لإستخدامها في صبغ الشعر أو صبغ الحواجب، فيمكن أن تستخدم القهوة لصبغ الحواجب باللون البني، ويمكن إستخدام الحناء أو النسكافيه، بالإضافة لإستخدام الفحم أو القرنفل لصبغ الحواجب باللون الأسود.

المكونات:

مقدار ملعقتين من القهوة.

ملعقة من الكاكاو.

مقدار ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الكاكاو والقهوة ويتم مزجهم معاً، ثم يتم إضافة العسل وزيت جوز الهند، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها البعض.

يطبق المزيج على الحواجب بإستخدام فرشاة رفيعة ويتم رسم الحاجبين بالمزيج مع نزع الشعر الزائد، حتى ترسم الحواجب بالطريقة المفضلة.

تترك الصبغة على الحاجب لمدة ثلث ساعة ثم تمسح بقطنة وتغسل بالماء الجاري.

بهذا يتم صبغ الحواجب باللون البني.

يتم إحضار 4 حبات من القرنفل ويتم حرقهم جيداً على النار، ثم يتم تركها لتبرد تماماً.

يطبق القرنفل على الحواجب بإستخدام الفرشاة الرفيعة ويستخدم مثل قلم الحواجب، ويترك على الحواجب لمدة ربع ساعة.

يمسح بقطنة مبللة ثم يغسل الوجه، وبهذا يتم صبغ الحاجبين باللون الأسود.

صبغ الحواجب بالحناء باللون البني

المكونات:

50 جرام من الحناء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير: