فتة حمص باللبن منال العالم أسهل طريقة عمل فتة الحمص الشامية

فتة حمص باللبن منال العالم ، واحدة من أطيب المقبلات الشامية المعروفة، سواء في المناسبات أو العزائم أو غيرها. فهي وجبة شهية يتم عملها بالحمص والطحينة، والبعض ينسبها إلى بعض الدول بعينها مثل لبنان أو الأردن. ولكن مثلها مثل وجبات وأطعمة عديدة أخرى، يتم طهيها في عدد من الدول، ولكن بطرق مختلفة، قد تكون بخطوات سهلة أو عسيرة بعض الشيء، على حسب الشيف الذي يعرض الوصفة. وطريقة عمل فتة الحمص سهلة، ولكنها قد تُطهى بأكثر من طريقة أيضًا، منها السهل ومنها المعقد مثل؛ طريقة عمل فتة الحمص اللبنانية، وفتة منال العالم الباذنجان، و فتة حمص بالطحينة، وطريقة عمل فتة الحمص بدون لبن، وفتة الحمص باللبن والطحينة. ولكن تعد أفضل وأسهل طريقة لعمل فتة الحمص، هي طريقة عمل فتة الحمص منال العالم.طريقة عمل فتة الحمص الشامية
ومن أفضل طهاة الوطن العربي لتقديم الوصفات، والأطباق الرئيسة على المائدة، هي الشيف منال العالم، صاحبة أفضل وأسهل الوجبات والوصفات مثل؛ طريقة عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم، وطريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، و مقلوبة دجاج منال العالم ، طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية.فتة حمص بالطحينة
- 4 قطع رغيف خبز محمص ومقطع إلى مكعبات.
- 4 أكواب من الحمص المسلوق.
- 6 أكواب من الزبادي.
- ربع كوب من الطحينة.
- ¼ كوب من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة ملح صغيرة.
- 4 فصوص ثوم مهروسة.
- وللتقديم؛ كمية من البقدونس المفروم، والبابريكا، مع صنوبر مقلي.
- ابدئي أولا بتحضير صحن التقديم، وضعي به الخبز المحمص. ولا تنس أن يكون الصحن مرتفع ا لحواف.
- ثم أحضري إناء متوسط الحجم، وضعيه على نار متوسطة واسلقي الحمص.
- وفي صحن عميق آخر، ضعي الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون، ثم أضيفي الملح والثوم.
- ثم أحضري ملعقة بلاستيكية عريضة الشكل، وامزجي كل المكونات السابقة معًا، حتى يتكون لديك صوص ثقيل القوام وناعم تمامًا.
- بعد ذلك ابدئي في غرف مياه سلق الحمص، ووزعيها فوق الخبز المحمص، في صحن التقديم.
- ثم وزعي قليلًا من الحمص المسلوق فوق الخبز.
- وأضيفي بعد ذلك خليط الزبادي والطحينة إلى الخبز والحمص.
- ثم يمكنك تزيين فتة الحمص بالطحينة، بحبات من الحمص الصحيح.
- إذا كان لديك صنوبر قومي بقليته، ثم زيني به فتة الحمص الشامية، مع قليل من البقدونس المفروم والبابريكا.
- قدميها دافئة إلى أسرتك، واستمتعي معهم بمذاق فتة الحمص باللبن والطحينة سهلة وبسيطة ومغذية جدًا.
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فتة حمص باللبن منال العالم ، واحدة من أطيب المقبلات الشامية المعروفة، سواء في المناسبات أو العزائم أو غيرها. فهي وجبة شهية يتم عملها بالحمص والطحينة، والبعض ينسبها إلى بعض الدول بعينها مثل لبنان أو الأردن. ولكن مثلها مثل وجبات وأطعمة عديدة أخرى، يتم طهيها في عدد من الدول، ولكن بطرق مختلفة، قد تكون بخطوات سهلة أو عسيرة بعض الشيء، على حسب الشيف الذي يعرض الوصفة. وطريقة عمل فتة الحمص سهلة، ولكنها قد تُطهى بأكثر من طريقة أيضًا، منها السهل ومنها المعقد مثل؛ طريقة عمل فتة الحمص اللبنانية، وفتة منال العالم الباذنجان، و فتة حمص بالطحينة، وطريقة عمل فتة الحمص بدون لبن، وفتة الحمص باللبن والطحينة. ولكن تعد أفضل وأسهل طريقة لعمل فتة الحمص، هي طريقة عمل فتة الحمص منال العالم.طريقة عمل فتة الحمص الشامية
ومن أفضل طهاة الوطن العربي لتقديم الوصفات، والأطباق الرئيسة على المائدة، هي الشيف منال العالم، صاحبة أفضل وأسهل الوجبات والوصفات مثل؛ طريقة عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم، وطريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، و مقلوبة دجاج منال العالم ، طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية.فتة حمص بالطحينة
- 4 قطع رغيف خبز محمص ومقطع إلى مكعبات.
- 4 أكواب من الحمص المسلوق.
- 6 أكواب من الزبادي.
- ربع كوب من الطحينة.
- ¼ كوب من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة ملح صغيرة.
- 4 فصوص ثوم مهروسة.
- وللتقديم؛ كمية من البقدونس المفروم، والبابريكا، مع صنوبر مقلي.
- ابدئي أولا بتحضير صحن التقديم، وضعي به الخبز المحمص. ولا تنس أن يكون الصحن مرتفع ا لحواف.
- ثم أحضري إناء متوسط الحجم، وضعيه على نار متوسطة واسلقي الحمص.
- وفي صحن عميق آخر، ضعي الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون، ثم أضيفي الملح والثوم.
- ثم أحضري ملعقة بلاستيكية عريضة الشكل، وامزجي كل المكونات السابقة معًا، حتى يتكون لديك صوص ثقيل القوام وناعم تمامًا.
- بعد ذلك ابدئي في غرف مياه سلق الحمص، ووزعيها فوق الخبز المحمص، في صحن التقديم.
- ثم وزعي قليلًا من الحمص المسلوق فوق الخبز.
- وأضيفي بعد ذلك خليط الزبادي والطحينة إلى الخبز والحمص.
- ثم يمكنك تزيين فتة الحمص بالطحينة، بحبات من الحمص الصحيح.
- إذا كان لديك صنوبر قومي بقليته، ثم زيني به فتة الحمص الشامية، مع قليل من البقدونس المفروم والبابريكا.
- قدميها دافئة إلى أسرتك، واستمتعي معهم بمذاق فتة الحمص باللبن والطحينة سهلة وبسيطة ومغذية جدًا.
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