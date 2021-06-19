بسبوسة الحلواني بالزبادي هتعمليها فى ثواني دايبة ومرملة وبتشرب الشربات بسهولة

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة من أنواع الحلوى المتميزة بطعمها ومكوناتها المختلفة التي تجعلها ذات طعم شهي جداً، حيث أن البسبوسة من أنواع الحلويات المصرية المشهورة والتي لا تكاد تخلو أي مناسبة منها، مثل أعياد الميلاد والأعياد الأخري والعزائم بكافة أنواعها، ولمن يعشق الحلويات المصرية المتميزة تابعوا معنا طريقة عمل البسبوسة بأبسط طريقة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة: زبادي بمقدار اثنين كوب.

سميد بمقدار أربع أكواب.

سمن بمقدار اثنين كوب.

سكر ناعم بمقدار واحد كوب.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير. مكونات شربات البسبوسة: ماء بمقدار كوبان.

عصير ليمونة.

سكر خشن بمقدار كوب. خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي زي الجاهزة وأفضل نقوم بوضع السميد في وعاء ونضيف إليه السمن ونخلطهم بشكل جيد دون تحويلهم لعجينة.

ثم نسكب الزبادي وكذلك البيكينج باودر والسكر.

يتم خلط كل هذه المكونات بشكل جيد حتى يمتزج، وبذلك يكون خليط البسبوسة جاهز.

يتم وضع ورق الزبدة في صينيتين الخاصين بالبسبوسة.

وبعدها يقسم خليط البسبوسة إلى نصفين بالتساوي وكل نصف يوضع بالصينية وتفرد.

نسخن الفرن بدرجة حرارة متوسطة وندخل الصينية بالفرن لكي تنضج وتأخذ وجه أحمر.

نبدأ بتجهيز الشربات بوضع الماء بالوعاء والسكر ونذيب السكر.

ونضع الوعاء على النار لحين أن تغلى المكونات وتصبح ذات قوام ثقيل قليلاً، نضع عصير الليمون ونقلب ونغلق النار ونترك الشربات حتى يبرد، لأنه يجب استخدامه وهو بارد.

وبعد أن تنضج البسبوسة والتأكد من النضج تماماً نخرجها من الفرن ونسكب على الصينية نصف مقدار الشربات والنصف الآخر على الصينية الأخرى.

تترك بعض الوقت ثم يتم تقطيع البسبوسة ورصها بعلبة ذات غلق محكم. سر نجاح البسبوسة وجعلها مرملة خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي زي الجاهزة وأفضلسر نجاح البسبوسة وجعلها مرملة للحصول على بسبوسة مرملة عليكي أن لا تقلبي فيها لوقت طويل أثناء التحضير، أيضاً لابد من إضافة الشربات وهى ساخنة على البسبوسة وهى ساخنة أيضاَ، ثم يتم تغطيتها بالغطاء وتركها لمدة عشرون دقيقة وحتى تتشرب الشربات بالكامل، بعد عمل تلك الخطوات سوف تلاحظين أن البسبوسة أصبحت مرملة ودايبة زي الجاهزة تماماً، ويمكن تقديم البسبوسة بقطعة من القشطة. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة من أنواع الحلوى المتميزة بطعمها ومكوناتها المختلفة التي تجعلها ذات طعم شهي جداً، حيث أن البسبوسة من أنواع الحلويات المصرية المشهورة والتي لا تكاد تخلو أي مناسبة منها، مثل أعياد الميلاد والأعياد الأخري والعزائم بكافة أنواعها، ولمن يعشق الحلويات المصرية المتميزة تابعوا معنا طريقة عمل البسبوسة بأبسط طريقة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة: زبادي بمقدار اثنين كوب.

سميد بمقدار أربع أكواب.

سمن بمقدار اثنين كوب.

سكر ناعم بمقدار واحد كوب.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير. مكونات شربات البسبوسة: ماء بمقدار كوبان.

عصير ليمونة.

سكر خشن بمقدار كوب. خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي زي الجاهزة وأفضل نقوم بوضع السميد في وعاء ونضيف إليه السمن ونخلطهم بشكل جيد دون تحويلهم لعجينة.

ثم نسكب الزبادي وكذلك البيكينج باودر والسكر.

يتم خلط كل هذه المكونات بشكل جيد حتى يمتزج، وبذلك يكون خليط البسبوسة جاهز.

يتم وضع ورق الزبدة في صينيتين الخاصين بالبسبوسة.

وبعدها يقسم خليط البسبوسة إلى نصفين بالتساوي وكل نصف يوضع بالصينية وتفرد.

نسخن الفرن بدرجة حرارة متوسطة وندخل الصينية بالفرن لكي تنضج وتأخذ وجه أحمر.

نبدأ بتجهيز الشربات بوضع الماء بالوعاء والسكر ونذيب السكر.

ونضع الوعاء على النار لحين أن تغلى المكونات وتصبح ذات قوام ثقيل قليلاً، نضع عصير الليمون ونقلب ونغلق النار ونترك الشربات حتى يبرد، لأنه يجب استخدامه وهو بارد.

وبعد أن تنضج البسبوسة والتأكد من النضج تماماً نخرجها من الفرن ونسكب على الصينية نصف مقدار الشربات والنصف الآخر على الصينية الأخرى.

تترك بعض الوقت ثم يتم تقطيع البسبوسة ورصها بعلبة ذات غلق محكم. سر نجاح البسبوسة وجعلها مرملة خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي زي الجاهزة وأفضلسر نجاح البسبوسة وجعلها مرملة للحصول على بسبوسة مرملة عليكي أن لا تقلبي فيها لوقت طويل أثناء التحضير، أيضاً لابد من إضافة الشربات وهى ساخنة على البسبوسة وهى ساخنة أيضاَ، ثم يتم تغطيتها بالغطاء وتركها لمدة عشرون دقيقة وحتى تتشرب الشربات بالكامل، بعد عمل تلك الخطوات سوف تلاحظين أن البسبوسة أصبحت مرملة ودايبة زي الجاهزة تماماً، ويمكن تقديم البسبوسة بقطعة من القشطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبوسة الحلواني بالزبادي هتعمليها فى ثواني دايبة ومرملة وبتشرب الشربات بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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