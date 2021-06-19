9 صيحات مكياج موضة تجربيهم الصيف ده

لو لسه بتدوري على موضة المكياج في الموسم ده ، او محتارة ايه المكياج اللي تعتمديه في الصيف ، النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنقولك 9 صيحات مكياج موضة للصيف تجربيهم الموسم ده.

صيحات مكياج موضة للصيف:

1- Sun-Kissed Glow:

البشرة ال Glowy او اللامعة دايما من الحاجات المناسبة للصيف ، وتقدري تعملي اللوك ده بسهولة جدا باستخدام الكونتور ستيك كبرونزر وايشادو ، وضيفي توهج بالهايلايتر كلمسة نهائية.

2- جرافيك ايلاينر:

الكات اي او عين القطة من اشهر رسمات الايلاينر اللي مش بتبطل ابدا ، ولكن الصيف ده في صيحة جديدة وهي رسم خط ايلاينر فوق تجعد العين ، وبعدين توصليه بالجناح في الزاوية الخارجية للعين ، من غير ما تملي الجفن بالايلاينر.

3- مكياج ال No-Makeup:

في الصيف حاولي تبسيط اللوك بتاعك على قد ما تقدري ، واحسن لوك ممكن تعتمدي عليه هو مكياج ال No-Makeup ، استخدمي البرونزر والالوان النيود في المكياج ، وكونتور ناعم على الخدود لابرازها ونحتها.

4- ايشادو مات بألوان جرييئة:

الالوان الجريئة من انسب الالوان لموسم الصيف ، والسنة دي الايشادو المات بالالوان الجريئة المبهجة من الصيحات الموضة في مكياج الصيف.

5- تسريح الحواجب لفوق:

الحواجب الطبيعية السميكة اللي متسرحة لفوق او اللي بتتسمى كمان بالحواجب التركي ، من الصيحات الموضة لموسم الصيف ده ، بكل بساطة املي حواجبك بقلم الحواجب ، وبعدين سرحيهم لفوق بجل الحواجب عشان تثبتيهم.

6- ايشادو ارجواني:

مكياج العيون الجريء شائع جدا الموسم ده ، ومن الالوان الجريئة اللي ممكن تعتمدي عليها هو اللون الارجواني ، من اول درجة اللون اللافندر لحد البنفسجي ، وبننصحك تعتمدي على ايشادو ارجواني سموكي لامع للوك جريء ومختلف.

7- روج ثابت:

احمر الشفايف اللي مش بيلمع تماما ، ولا مات اوي ، هو من الحاجات العملية والتريندي للصيف ده ، لانه هيثبت معاكي ومش هيلطخ حوالين الشفايف خصوصا مع لبس الماسك ، وكمان لانه غالبا النوع ده من الروج بيكون مصنوع من مكونات مرطبة بتحافظ على نعومة الشفايف.

8- عيون دهبي:

اللون الدهبي من اكتر الالوان المناسبة لموسم الصيف ، كل اللي هتعمليه ارسمي عينيكي بالايشادو الدهبي ، مع لمسة خفيفة من اللون العنابي على خط الرموش اللي تحت.

9- الايشادو الازرق:

الايشادو الازرق الفاتح من صيحات المكياج الموضة للموسم ده ، واللي بيمشي على اي ستايل مكياج عيون ، سواء كان ازرق باستيل او الازرق الغامق ، وكملي اللوك بروج احمر مات لاطلالة جريئة اكتر.

10 افكار مكياج موضة لصيف 2021

افكار مكياج الصيفصيحات مكياج موضة للصيفموضة المكياج للصيفموضة مكياج 2021موضة مكياج الصيف