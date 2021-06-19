أقوي خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن نتائجها أسرع من الكيراتين، تنعيم وترطيب الشعر هو أمر هام لكل النساء، ولذلك تبحث عن الطرق السهلة والسريعة والتي تمنحها نتيجة مذهلة حتي تتخلص من جفاف الشعر وتقصف نهايات أطرافه.

ولهذا تستخدم العديد من منتجات تنعيم الشعر مثل الكريم أو البلسم ولكنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة كما أنها باهظة الثمن.

ولذلك يمكنك استبدالها بمكونات طبيعية تعمل علي منح الشعر التغذية وتجعله أكثر نعومة وترطيب، كما أنها آمنة علي الشعر وليس لها أي آثار جانبية.

أسرع خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين

تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن يعد روتين يومي للكثير من الفتيات وهذا للعناية به والحفاظ عليه من التلف والتقصف.

وهناك أسباب كثيرة تجعل الشعر يبدو باهت وأكثر خشونة وهذا يرجع إلي طريقة تصفيف الشعر الخاطئة أو عدم ترطيب الشعر بصفة مستمرة.

كما أن الطرق الكيميائية تجعل الأمر أكثر تعقيداً حيث تتسبب في مشاكل عديدة للشعر ولذلك ننصح دائماً بالاعتماد علي المواد الطبيعية.

هذا لأنها تمنحك نتائج مذهلة من الاستخدام الأول وتوفر لك الأمان للشعر وفروة الرأس بدون أي أضرار.

خلطة جل الصبار والقهوة المطحونة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

يتميز جل الصبار بقدرته العالية علي تنعيم الشعر كما يقوم بتوفير الترطيب الداخلي للشعر من الجذور.

كما يحتوي علي فيتامينات وبروتينات هامة تساهم في جعل الشعر أكثر نعومة ولمعان.

والقهوة تحتوي علي مضادات أكسدة تساعد علي تعزيز ملمس الشعر كما تقوم بتغذية الشعر من الداخل.

وتعمل القهوة علي حماية أطراف الشعر من القشرة والجذور الحرة المسببة للجفاف والخشونة.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي عجينة ناعمة.

يتم تقسيم الشعر إلي عدة أجزاء ثم توضع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

تترك الخلطة علي الشعر لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع وسوف تشعرين بالفرق من أول مرة لشعر حرير وناعم.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بدون كيراتينطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدامخلطة البيض وزيت جوز الهند لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتين

البيض يحتوي علي كمية كبيرة من البروتين الذي يعمل علي ترطيب الشعر وتنعيمه كما يمنع تقصف الشعر.

ويعد مرطب طبيعي لعلاج مشاكل الشعر الجاف والخشن ويزيد من لمعانه.

وزيت جوز الهند من أفضل الزيوت لتنعيم الشعر حيث يتغلغل داخل بصيلات الشعر مما يمنحه النعومة والترطيب.

كما يحتوي علي أحماض أمينيه هامة لصحة الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من العسل.

في وعاء صغير قومي بمزج المكونات جيداً حتي تتجانس.

توضع الخلطة علي الشعر بأكمله بعد تقسيمه لعدة أجزاء.

تترك الخلطة علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

يتم تكرار الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي علي شعر ناعم ولامع.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدامخلطة الموز وزيت اللوز الحلو لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول مرة

الموز يحتوي علي العديد من الفوائد والأحماض اللازمة لزيادة نعومة الشعر كما يقوم بتغذية الشعر من الداخل لأنه غني بالزيوت الطبيعية التي ترطب الشعر وفروة الرأس.

زيت اللوز الحلو من أفضل الزيوت المرطبة للشعر كما يساعد علي تنعيم الشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات تزيد من لمعان الشعر ومنع جفافه.

ثمرة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

قومي بهرس الموزة جيداً حتي تصبح ناعمة بدون أي تكتلات.

ثم أضيفي زيت اللوز والعسل واخلطي المكونات جميعاً حتي تتجانس.

توضع الخلطة علي الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس وتترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظي نعومة ولمعان الشعر من أول استخدام وبدون كيراتين.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخدام