كيف أسوي الممبار أو (الطراف أو الشخاتير) في المنزل

طريقة عمل الممبار أو كما يطلق عليه في العديد من البلدان العربية الطراف أو الشخاتير يستغرق وقت طويل في عمله دائما يحضر في المناسبات السعيدة وهو عبارة عن أمعاء أو فوارغ الخروف أو الماعز أو العجل التي توجد في كروشهم كما أن الممبار أو الطراف يعد من الوجبات الدسمة غني بالسعرات الحرارية المفيدة لصحة الجسم لأنها تزود الجسم بالطاقة والنشاط خاصة في أيام الشتاء يوجد بجانبه طبق الفشة والكرشه ويطلق على هذه الأطباق الفواكه أي فواكه اللحمة وماهي إلا وأيام قليلة ويقترب علينا عيد الأضحى ويكثر فيه طهي اللحوم و عمل الممبار الآن يمكنك متابعتنا لعمل الممبار أو الطراف المحشي بالأزر. طريقة تحضير الممبار أو الطراف ومكوناته المكونات.. كيلو ممبار (أمعاء). خلطة الثوم.. اربع فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة إلا ربع ملح.

مقدار ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

حوالي ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر اخضر طازج أو ناشف حسب المتوفر لديكي. باقي خلطة حشوة الممبار.. عدد 5 أكواب من الأزر المصري.

كيلو طماطم مبشور.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

مقدار 2 ملعقة من صلصة الطماطم.

2 حزمة من الكزبرة الخضراء.

مقدار1حزمة شبت.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف من الملح نصف.

ملعقة من الكمون.

2 فص ثوم.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من التوابل المشكلة منها حبهان مطحون كبابة صيني قرنفل مطحون و قرفه ناعمة.

ربع كوب من الزيت النباتي الصحي. طريقة غسل الممبار أو الطراف أهم الخطوات وهي غسل الممبار وتنظيفه بشكل جيد أولا تخلصي من الدهون العالقة والزائدة عن طريق المقص. ثم يقلب الممبار من ناحية الجدار الداخلي ليكون جدار المادة الدهنية من الداخل. ثم اغمري الممبار في الماء والخل لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يوضع الممبار على سطح مستوى نبدأ في الكشط بالسكين أو أي الة حادة سوف يخرج منه كل العوالق. ثم يغسل أكثر من مرة بالماء وايدعكى بالدقيق والملح الخشن ويغسل بالماء الفاتر أكثر من مرة. ينقع مرة اخرى في الماء والملح لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء جيدا ويدخل الماء بداخل الممبار ليشطف جيدا. ثم يقلب على الوجه أي تكون المادة الدهنية من الخارج ويترك حتى يصفى من الماء الزائد. طريقة تجهيز خلطة حشوة الممبار أو الطراف يفرم الثوم مع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل والزنجبيل الطازج وملعقة الزعتر الأخضر الناشف تفرم جميع المكونات فرم ناعم. في وعاء عميق وكبير يوضع الأرز بعد غسله وتوضع كل الخضروات بعد غسلها وتقطيعها. بعد ذلك يوضع الثوم بعد تحضيره. ثم يضاف الطماطم المبشور والتوابل والبصل والزيت وكل المكونات السابق ذكرها. ثم تقلب كل المكونات حتى تتحول الى مزيج من الخليط. طريقة غسل الممبار أو الطرافطريقة تجهيز خلطة حشوة الممبار أو الطراف كيفية حشوة وتسويه الممبار أو الطراق قومي بحشو الممبار بخلطة الأرز مع الحرص على عدم ملي الممبار أكثر من اللازم حتى لا ينتفخ في السلق أو القلي وينفجر ويخرج منه الأرز لأن حجم الأرز يتضاعف.

نضع حله كبيرة على النار بها مقدار من الماء فوق المنتصف على نار عالية الحرارة مع إضافة اثنين من باقة ورق اللورا والزعتر الأخضر إلى الماء من أجل من الرائحة الزفرة التي تظهر أثناء سلق الممبار.

بعد أن يغلى الماء اجعلي درجه حراره النار متوسطة يمسك الممبار من الطرفين ويوضع في الماء بحرص حتى لا يخرج منه الأرز.

غطى حله الممبار ليس بشكل كامل وضع الغطاء موارب قليلا إي مفتوح.

ثم يترك الممبار حتى يستوي للتأكد من عملية النضج تغرز في الممبار شوكه إذا دخلت بطريقة سهلة فهذا يعني انه اصبح ناضج.

يصفى الممبار من الماء و يقلب من وقت إلى اخر حتى يتخلله الهواء ويجف جيدا.

احضري مقلاة واسعة وعميقة وضعي فيها الزيت وبعد أن يسخن الزيت نضع الممبار للتحمير من كل الجهات.

وبعد ذلك يرفع على ورق المطبخ للتخلص من كل الزيوت الزائدة.

يقطع الممبار بالحجم المفضل ويرش علية مفروم الكزبرة الخضراء. كيفية حشوة وتسويه الممبار أو الطراق الوسوم

طريقة عمل الممبار أو كما يطلق عليه في العديد من البلدان العربية الطراف أو الشخاتير يستغرق وقت طويل في عمله دائما يحضر في المناسبات السعيدة وهو عبارة عن أمعاء أو فوارغ الخروف أو الماعز أو العجل التي توجد في كروشهم كما أن الممبار أو الطراف يعد من الوجبات الدسمة غني بالسعرات الحرارية المفيدة لصحة الجسم لأنها تزود الجسم بالطاقة والنشاط خاصة في أيام الشتاء يوجد بجانبه طبق الفشة والكرشه ويطلق على هذه الأطباق الفواكه أي فواكه اللحمة وماهي إلا وأيام قليلة ويقترب علينا عيد الأضحى ويكثر فيه طهي اللحوم و عمل الممبار الآن يمكنك متابعتنا لعمل الممبار أو الطراف المحشي بالأزر. طريقة تحضير الممبار أو الطراف ومكوناته المكونات.. كيلو ممبار (أمعاء). خلطة الثوم.. اربع فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة إلا ربع ملح.

مقدار ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

حوالي ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر اخضر طازج أو ناشف حسب المتوفر لديكي. باقي خلطة حشوة الممبار.. عدد 5 أكواب من الأزر المصري.

كيلو طماطم مبشور.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

مقدار 2 ملعقة من صلصة الطماطم.

2 حزمة من الكزبرة الخضراء.

مقدار1حزمة شبت.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف من الملح نصف.

ملعقة من الكمون.

2 فص ثوم.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من التوابل المشكلة منها حبهان مطحون كبابة صيني قرنفل مطحون و قرفه ناعمة.

ربع كوب من الزيت النباتي الصحي. طريقة غسل الممبار أو الطراف أهم الخطوات وهي غسل الممبار وتنظيفه بشكل جيد أولا تخلصي من الدهون العالقة والزائدة عن طريق المقص. ثم يقلب الممبار من ناحية الجدار الداخلي ليكون جدار المادة الدهنية من الداخل. ثم اغمري الممبار في الماء والخل لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يوضع الممبار على سطح مستوى نبدأ في الكشط بالسكين أو أي الة حادة سوف يخرج منه كل العوالق. ثم يغسل أكثر من مرة بالماء وايدعكى بالدقيق والملح الخشن ويغسل بالماء الفاتر أكثر من مرة. ينقع مرة اخرى في الماء والملح لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء جيدا ويدخل الماء بداخل الممبار ليشطف جيدا. ثم يقلب على الوجه أي تكون المادة الدهنية من الخارج ويترك حتى يصفى من الماء الزائد. طريقة تجهيز خلطة حشوة الممبار أو الطراف يفرم الثوم مع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل والزنجبيل الطازج وملعقة الزعتر الأخضر الناشف تفرم جميع المكونات فرم ناعم. في وعاء عميق وكبير يوضع الأرز بعد غسله وتوضع كل الخضروات بعد غسلها وتقطيعها. بعد ذلك يوضع الثوم بعد تحضيره. ثم يضاف الطماطم المبشور والتوابل والبصل والزيت وكل المكونات السابق ذكرها. ثم تقلب كل المكونات حتى تتحول الى مزيج من الخليط. طريقة غسل الممبار أو الطرافطريقة تجهيز خلطة حشوة الممبار أو الطراف كيفية حشوة وتسويه الممبار أو الطراق قومي بحشو الممبار بخلطة الأرز مع الحرص على عدم ملي الممبار أكثر من اللازم حتى لا ينتفخ في السلق أو القلي وينفجر ويخرج منه الأرز لأن حجم الأرز يتضاعف.

نضع حله كبيرة على النار بها مقدار من الماء فوق المنتصف على نار عالية الحرارة مع إضافة اثنين من باقة ورق اللورا والزعتر الأخضر إلى الماء من أجل من الرائحة الزفرة التي تظهر أثناء سلق الممبار.

بعد أن يغلى الماء اجعلي درجه حراره النار متوسطة يمسك الممبار من الطرفين ويوضع في الماء بحرص حتى لا يخرج منه الأرز.

غطى حله الممبار ليس بشكل كامل وضع الغطاء موارب قليلا إي مفتوح.

ثم يترك الممبار حتى يستوي للتأكد من عملية النضج تغرز في الممبار شوكه إذا دخلت بطريقة سهلة فهذا يعني انه اصبح ناضج.

يصفى الممبار من الماء و يقلب من وقت إلى اخر حتى يتخلله الهواء ويجف جيدا.

احضري مقلاة واسعة وعميقة وضعي فيها الزيت وبعد أن يسخن الزيت نضع الممبار للتحمير من كل الجهات.

وبعد ذلك يرفع على ورق المطبخ للتخلص من كل الزيوت الزائدة.

يقطع الممبار بالحجم المفضل ويرش علية مفروم الكزبرة الخضراء. كيفية حشوة وتسويه الممبار أو الطراق

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