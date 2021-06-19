طريقة عمل كفتة الدجاج بحشوة الجبنه الموتزاريلا اللذيذة في البيت

تعد كفتة الدجاج بحشوة الجبنه الموتزاريلا مغلفة من الخارج بخليط له مذاق وشهي يجعلها من احلي واجمل وصفات الكفتة كما أنها من اهم الأطباق التي تحتل مركز أساسي في الشهرة بأكبر المطاعم لأنها شهية و لذيذة الطعم وخفيفة كفتة الدجاج بحشوة جبنه الموتزاريلا يوجد منها أنواع عديدة و نكهات و طرق تسوية مختلف حسب طريقة طهيها أما بالقلى أو الشوي أو تسويتها في الفرن طاجن بالصلصة ممكن اخذ كفتة الدجاج في الرحلات أوساندوتشات للأولاد في المدرسة تابعي معنا من خلال السطور الأتية اسرع واجمل كفتة دجاج بالجبنه الموزاريلا في دقائق معدودة بأقل مجهود بطعم متميز.

وزن كيلو فرخة مفرومة من الصدور أو ألوراك.

معيار نصف كوب بقسماط مطحون.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

مقدار ملعقة صغيرة ثوم بودر.

سكر بمقدار ملعقة صغيرة.

حوالي ملعقة صغيرة بهارات مشكلة أي السبع بهارات.

مقدار ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

عدد مناسب من أصابع الجبنه الموزاريلا.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

معيار نصف كوب شوفان مطحون.

نصف كوب نشا.

ينصف كوب البقسماط المطحون.

2 حبة بيض.

ربع كوب حليب سائل.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة فلفل اسود مطحون.

طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبنه الموتزاريلا ومكوناتهامكونات تغطيه كفتة الدجاجخطوات تحضير كفتة الدجاج بالجبنه الموزاريلا

طريقة عمل كفتة الدجاج بأصابع الجبنه الموتزاريلا طريقة سهلة للغاية لا تأخذ وقت كبير ومقاديرها متوفره وسوف تحصلين على كمية كبيرة من كفتة الدجاج بطعم حلو ومقرمش من برة.

في وعاء عميق ضعي الدجاج المفروم والملح والتوابل من مسحوق الفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر والزعتر و باقي البهارات والسكر والبقسماط المطحون و قومي بعجن وخلط كل هذه المقادير مع بعضها جيدا. بعد ذلك نقوم بعمل خليط التغطية للكفتة وذلك بخلط البقسماط والشوقان والدقيق والنشا مع بعضهم. في وعاء اخر نضع البيض والحليب ومعهم الملح والفلفل ثم تخلط كل المكونات جيدا. نأخذ قطعة من مفروم الكفتة ونحشوها بأصابع الموزاريلا ثم تغلقها من جميع الجهات. نضع أصابع الكفتة بالموتزاريلا في مزيج الدقيق ونقلب جيدا. بعد ذلك نضعها في مزيج البيض واللبن ثم نرفعها على الخليط الجاف من البقسماط. ثم نضعها في الزيت الساخن على درجة حرارة متوسطها لكي تكتسب اللون الذهبي من جميع الجهات و نخرجها من الزيت ونصفيها على ورق المطبخ.

بأذن الله جربيها واعمليها هذه النوعية من هذه الأطعمة بتعجب الأولاد وصحة وهنا.