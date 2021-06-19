طريقة عمل كبدة بالبطاطس بكل سهولة وبمذاق لذيذ وصحي وشهي جداً

كبدة بالبطاطس ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تكاد لا تخلو من وجبة غداء، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، وكذلك تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبلون على تناولها في المطاعم باستمرار، نظراً لمذاقها اللذيذ والرائع والمميز مثل ناجتس الدجاج بالبطاطس أيضاً، وقد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير كبدة بالبطاطس لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير كبدة بالبطاطس بألذ الوصفات.

مكونات كبدة بالبطاطس

تتكون كبدة بالبطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير طهي البصل

3 حبات بصل مقطع جوانح.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

رشة ببريكا.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

مقادير طهي البطاطس

3 حبات بطاطس بما يعادل 350 جم مقطع مكعبات.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

مقادير طهي الكبدة

900 جم كبدة مقطعة مكعبات.

رشة زعتر.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

100 جم دقيق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كبدة بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر البصل

نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المقطع جوانح ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونترك البصل يستوي، (مع مراعاة رفع الغطاء من وقت لآخر وتقليب البصل. عندما يستوي البصل نضيف إليه الببريكا والفلفل الأسود والملح ومعجون الطماطم ونقلبهم جيداً باستمرار لبعض الوقت حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم ونخلطهم جيداً، ثم نرفع البصل من على النار ونضعه جانباً.

ثانياً نحضر البطاطس

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن قليلاً، ثم نقلي فيه البطاطس المقطع مكعبات وعندما يستوي نرفعه من على النار. ثم نضيف إليه الملح ونخلطهم جيدا، ثم نضعه جانباً لحين طهي الكبدة.

ثالثاً نحضر الكبدة

نحضر وعاء ونضيف إليه الكبدة المقطعة مكعبات والزعتر والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً. ثم ندخل الكبدة في الثلاجة ونتركها لمدة ربع ساعة. نخرج الكبدة من الثلاجة، ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والكبدة، ثم نخلط الكبدة جيداً بالدقيق، ثم نتخلص من الدقيق الزائد بتصفية الكبدة بالمصفاة. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن قليلا، ثم نقلي فيه الكبدة وعندما تستوي نرفعها من على النار.

طريقة التقديم