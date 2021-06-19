تعتبر البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، والتي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وتتواجد البسبوسة في الكثير من المناسبات بقوة مثل الأفراح والأعياد وغيرها، وتشتهر البسوسة بطعمها الرائع وقوامها الرملي الدايب في الفم، وهذا هو سبب تعلق وحب الجميع في البسبوسة وتحديداً الأطفال، وتحرص كل ربات البيوت على عمل البسبوسة في البيت بنفس قوام وطعم الجاهزة، وبذلك إليكم الآن طريقة عمل بسبوسة طرية دايبة بالفم في دقائق معدودة مثل المحلات.

3 كوب إلا ربع سميد.

كوب إلا ربع سكر مطحون.

علبة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سمن.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

في وعاء كبير نخلط السميد والسكر والفانيليا والبيكنج بودر وتقلب المكونات.

نضيف للمكونات السمن السايحة وتقلب مع المكونات حتى يتشرب السميد السمن.

نضع المكونات وتعجن المكونات باليدين برفق حتى تتجانس المكونات معاً.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من الطحينة، ونفرد فيها العجينة باليدين مع مراعاة أن تكون اليدين مبلولة بالماء.

تترك البسبوسة قبل دخولها الفرن لمدة عشرة دقائق حتى ترتاح.

نضع الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 200 حتى تتحمر من الجوانب والوجه وتأخذ اللون الذهبي المميز.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات الساخن مباشرة، ومن سر نجاح البسبوسة أن تكون ساخنة والشربات أيضاً ساخن.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة التحضير:طريقة عمل شربات البسبوسة:

في حلة صغيرة نضع السكر مع الماء ويرفع المزيج على النار حتى يغلي دون تقليبه، ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ويترك المزيج 7 دقائق حتى يعقد قليلاً ويرفع من على النار.