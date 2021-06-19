اصنعي كريم أساس مبيض للبشرة في البيت بطريقة مذهلة لن تتوقعيها لعام2021

اصنعي كريم أساس مبيض للبشرة في خلال دقائق معدودة ومن داخل منزلك وبمكونات طبيعية، حيث يعتبر من الأساسيات في الخروجات لدى الكثير من الفتيات والسيدات، ويعد كريم الأساس أو كما يسمونه بالفاونديشن من الأشياء المهمة في مستحضرات التجميل حيث يستخدمونه الكثير من النساء، ويعتبر من الكريمات التي يمكنك ترتيب بشرتك بالدرجة التي تفضلينها لتتناسب مع وجهك حيث يعمل على تفتيح درجت بشرتك وبسب المنتجات الكيماوية من بالفاونديشن في الأسواق التي تضر البشرة لا يفضلون وضعه على البشرة لما له من مشاكل، ولقد جئنا لكم بالحل أعزائي القراء بصنع كريم أساس في المنزل وبمكونات بسيطة وبتكلفة ضئيلة جداً، ويمكن عمل كريم الأساس الطبيعي بعدة طرق كثيرة سوف نذكرها في السطور التالية، وسوف نتناول في هذا الموضوع طريقة صنع كريم أساس مبيض للبشرة بطريقة لن تتخيليها من خلال موقع ثقفني ونشكركم على حسن المتابعة.

اصنعي كريم أساس مبيض

نقدم لكم طريقة خاصة في صنع كريم أساس بالمنزل بمكونات طبيعية100%وطريقة تحضير وكيفية الاستخدام للكريم بدون خطاء في وضع بالفاونديشن، ونستعرض في الخطوات التالية طرق عديدة من الكريم الطبيعي حيث يتم دفع الكثير من الأموال على مستحضرات التجميل الصناعية، حيث يعمل على الحماية من أشعة الشمس الضارة ويعمل على ترطيب البشرة، وسوف نتعرف على أنواع كريمات الأساس للبشرة وهى كالآتي:-

مكونات كريم أساس للبشرة الدهنية

سوف نقدم لكم مكونات كريم أساس للبشرة الدهنية بمكونات طبيعية للبشرة الدهنية وهى كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

تسع نقط من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صنع كريم الأساس للبشرة الدهنية بطريقة مضمونة وهى كما يلي:-

يتم وضع النشا ثم الكاكاو ثم زيت بذور العنب ثم يتم مزج المكونات وتقليبهم تقليب جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم نضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويتم وضعها بالثلاجة للاستخدام.

كيفية الاستخدام

نقدم لكم كيفية استخدام كريم بالفاونديشن بطريقة سهلة في خلال ثواني وهى كالآتي:-