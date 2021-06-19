التخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي عن طريق كمادات الشاي الاخضر

إن كمادات الشاي الاخضر ذا أهمية بالغة للحد من الهالات السوداء، حيث أن مشكلة الهالات السوداء تعاني منها العديد من السيدات وتؤثر على المظهر العام للعين وتعتبر من طرق العلاج الفعالة في المنزل، وفي نفس الوقت فإنه لن يكلف الكثير من الأموال؛ لهذا السبب يعتمد عليه العديد من الاشخاص.

فوائد كمادات الشاي الاخضر للتخلص من الهالات السوداء

إن استخدام كمادات الشاي الاخضر على العين ذا فوائد عديدة سواء تم استخدامها باردة أو ساخنة، ولقد ذكر الباحثون أن لها العديد من الفوائد، وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي:

تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في منطقة العين والتي تكون سبب في الحد من الهالات السوداء.

يعتبر وسيلة للحد من الانتفاخ الخفيف الذي يوجد حول العين.

الوقاية من حدوث جفاف في العين والحد من المخاطر التي تنتج عن الجفاف.

التقليل من التهيج الذي يحدث بسبب العوامل الخارجية حول العين.

طريقة استخدام الشاي الاخضر للعين

إن الشاي الاخضر ينتج عنه العديد من الفوائد على العين، وتعمل على علاج الهالات السوداء في العين، ولضمان الاستفادة من جميع الفوائد التي تنتج عنه، فيجب أن يتم تطبيقها من خلال الخطوات الآتية:

إحضار كوب من الماء الساخن وإضافة الشاي الأخضر به.

الضغط على الأكياس حتى يتم التخلص من السائل الزائد بها.

ترك الأكياس حتى تبرد ويمكن أن يتم وضعها في الثلاجة بغرض التبريد.

ثم يتم تطبيق هذه الأكياس على العين المغلقة والتي تكون من فترة تتراوح بين 15 لـ 30 دقيقة.

لابد من الضغط برفق على الكيس حتى يكون محيط بالعين بالكامل.

بعد إزالتها يتم إضافة شرائح الخيار على العين للحصول على افضل نتائج.

أحرص على غسل اليدين جيدًا قبل تطبيق الشاي الاخضر.

يجب أن يتم إزالة جميع المكياج الذي يوجد في البشرة وخاصة على العين.

لا يجب أن يتم استخدام أكياس الشاي والتي تكون ساخنة فمن الأفضل أن تكون باردة أو دافئة.

لا يجب أن تقوم بلمس العين أو فركها.

نصائح عند تطبيق الشاي الاخضر

بناء على ذلك فإنه من خلال تطبيق الشاي الاخضر على العين يعتبر من الوسائل الفعالة التتي تضمن من خلالها الحد من الهالات السوداء مع مرور الوقت.