طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري الحل الرائع في تفتيح الوجه

ماسك البيكنج بودر السحري ، من أقوي المبيضات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب والتفتيح من أول استعمال والنتائج مذهلة بعد بإزالة الماسك، سوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشرق وللمع مثل بشرة الأطفال، فهو يحارب الأوساخ والفطريات التي تتراكم على الوجه ويزيلها بسرعة فائقة، يلعب الماسك دور رهيب في العناية بالبشرة الحفاظ عليها من المشاكل التي تواجهها، فهو يخلص الوجه من الخلايا الميت، ويساعد على تخفيف الالتهابات، ويزيل الرؤوس السوداء، وممكن استخدام على الكوع والركبتين فهو يساهم في تفتيحهم بشكل رائع، ويمكن استخدامه في تسمين الخدود وتوريدهم، وهو من الماسكات المذهلة في محاربة التجاعيد ومنع ظهورها مرة أخري، فليكي سيدتي الحل السريع الذي سوف يخلصك من مشكلة الاسمرار، وسوف نتعرف معكي من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري أقوي مبيض طبيعي للوجه سوف يمنح بشرة أفتح 10 مرات.

مكونات ماسك البيكنج بودر السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الماسك وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مقدار 2 ملعقة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة من زيت اللوز المر. ماء ورد لغسيل الوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البيكنج بودر السحري الحل الأمثل في تفتيح الوجه وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نقوم بدهن الوجه جيدًا بواسطة فراشة حتى يتشرب الوجه جيدًا.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بإزالة الماسك بواسطة قطنة مغموسة بماء الورد.

ثم نغسله بماء مثلج حتى نغلق المسام وتصبح البشرة بيضاء.

نقوم بوضع الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة.

تجني وضع الماسك على الوجه قبل تجربته على اليد.

طريقة عمل خلطة البيكنج بودر والشوفان لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة بخطوات بسيطة وصحيحة من المنزل وهى كالتالي:-