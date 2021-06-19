طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري الحل الرائع في تفتيح الوجه

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ماسك البيكنج بودر السحري ، من أقوي المبيضات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب والتفتيح من أول استعمال والنتائج مذهلة بعد بإزالة الماسك، سوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشرق وللمع مثل بشرة الأطفال، فهو يحارب الأوساخ والفطريات التي تتراكم على الوجه ويزيلها بسرعة فائقة، يلعب الماسك دور رهيب في العناية بالبشرة الحفاظ عليها من المشاكل التي تواجهها، فهو يخلص الوجه من الخلايا الميت، ويساعد على تخفيف الالتهابات، ويزيل الرؤوس السوداء، وممكن استخدام على الكوع والركبتين فهو يساهم في تفتيحهم بشكل رائع، ويمكن استخدامه في تسمين الخدود وتوريدهم، وهو من الماسكات المذهلة في محاربة التجاعيد ومنع ظهورها مرة أخري، فليكي سيدتي الحل السريع الذي سوف يخلصك من مشكلة الاسمرار، وسوف نتعرف معكي من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري أقوي مبيض طبيعي للوجه سوف يمنح بشرة أفتح 10 مرات.
مكونات ماسك البيكنج بودر السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الماسك وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار 2 ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة من زيت اللوز المر.
- ماء ورد لغسيل الوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البيكنج بودر السحري الحل الأمثل في تفتيح الوجه وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض.
- ثم نقوم بدهن الوجه جيدًا بواسطة فراشة حتى يتشرب الوجه جيدًا.
- نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.
- ثم نقوم بإزالة الماسك بواسطة قطنة مغموسة بماء الورد.
- ثم نغسله بماء مثلج حتى نغلق المسام وتصبح البشرة بيضاء.
- نقوم بوضع الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة.
- تجني وضع الماسك على الوجه قبل تجربته على اليد.
طريقة عمل خلطة البيكنج بودر والشوفان لتفتيح البشرة
سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة بخطوات بسيطة وصحيحة من المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر طبق ونضع ملعقة من البيكنج بودر، وملعقة من الشوفان، وقليل من الماء ونخلطهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك بحركة دائرية حتى نزيل الاسمرار.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
الوسوم
ماسك البيكنج بودر السحري ، من أقوي المبيضات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب والتفتيح من أول استعمال والنتائج مذهلة بعد بإزالة الماسك، سوف تلاحظي أن وجهك أصبح مشرق وللمع مثل بشرة الأطفال، فهو يحارب الأوساخ والفطريات التي تتراكم على الوجه ويزيلها بسرعة فائقة، يلعب الماسك دور رهيب في العناية بالبشرة الحفاظ عليها من المشاكل التي تواجهها، فهو يخلص الوجه من الخلايا الميت، ويساعد على تخفيف الالتهابات، ويزيل الرؤوس السوداء، وممكن استخدام على الكوع والركبتين فهو يساهم في تفتيحهم بشكل رائع، ويمكن استخدامه في تسمين الخدود وتوريدهم، وهو من الماسكات المذهلة في محاربة التجاعيد ومنع ظهورها مرة أخري، فليكي سيدتي الحل السريع الذي سوف يخلصك من مشكلة الاسمرار، وسوف نتعرف معكي من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري أقوي مبيض طبيعي للوجه سوف يمنح بشرة أفتح 10 مرات.
مكونات ماسك البيكنج بودر السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الماسك وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار 2 ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة من زيت اللوز المر.
- ماء ورد لغسيل الوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البيكنج بودر السحري الحل الأمثل في تفتيح الوجه وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض.
- ثم نقوم بدهن الوجه جيدًا بواسطة فراشة حتى يتشرب الوجه جيدًا.
- نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.
- ثم نقوم بإزالة الماسك بواسطة قطنة مغموسة بماء الورد.
- ثم نغسله بماء مثلج حتى نغلق المسام وتصبح البشرة بيضاء.
- نقوم بوضع الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة.
- تجني وضع الماسك على الوجه قبل تجربته على اليد.
طريقة عمل خلطة البيكنج بودر والشوفان لتفتيح البشرة
سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة بخطوات بسيطة وصحيحة من المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر طبق ونضع ملعقة من البيكنج بودر، وملعقة من الشوفان، وقليل من الماء ونخلطهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك بحركة دائرية حتى نزيل الاسمرار.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ماسك البيكنج بودر السحري الحل الرائع في تفتيح الوجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.