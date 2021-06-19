وصفة تفتيح بالنشا والشوفان المطحون لتفتيح ناصع البياض في وقت قصير

يعد كريم النشا والشوفان من أكثر الوصفات الناجحة في تفتيح البشرة، والشوفان من البذور الطبيعية المفيدة جدا لصحة والبشرة ووقايتها من الكثير من المشاكل الجلدية، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير كريم تفتيح طبيعي والاستغناء عن أي مستحضرات تجميل تتسبب في تهالك البشرة، ايضاً تضم مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والشوفان لتفتيح البشرة في المنزل. مكونات عمل كريم النشا والشوفان للتفتيح مكونات عمل كريم النشا والشوفان للتفتيح يحتوي كريم النشا والشوفان للتفتيح على مكونات بسيطة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

القليل من عصير البرتقال الطازج.

ماء ساخن.

ملعقتين كبيرتان من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا بالشوفان هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقتين من النشا. ثم نضيف ربع كوب صغير من الماء الساخن بشكل تدريجي ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الشوفان ونقلبهم جيدا ونمزج المكونات مع إضافة الحليب المجفف. ثم نضيف عصير البرتقال على المكونات ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام بسيطة وغير متعبة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل البشرة جيدا بالماء ونطبق الكريم على بشرة نظيفة ويتم عمل مساج للبشرة حتى تتشرب الكريم.

ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

ونحتفظ بالكريم في علبة زجاجية نظيفة ونضعها في الثلاجة إلى أن نستخدمها.

وبهذا نكون قدمنا وصفة رهيبة للتفتيح الفوري البشرة ناصعة البياض. فوائد الشوفان للبشرة فوائد الشوفان للبشرة هناك عدة فوائد للشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل الشوفان على ترطيب البشرة حيث يحتوي على ألياف تعمل على ترطيبها. يمدها بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة. يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. يساعد في التخلص من الأكزيما والصدفية ويعالج التهيج. يعمل على توحيد لون البشرة. يعالج حروق الشمس المزعجة. يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء. فوائد الحليب للبشرة فوائد الحليب للبشرة هناك عدة فوائد الحليب على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يساعد في تفتيح البشرة ويستخدم في علاجات تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة.

يعمل على علاج حب الشباب لأنه مرتبط بنقص فيتامين د.

يحافظ على رطوبة البشرة ووقايتها من الجفاف.

يساعد الحليب في توحيد لون البشرة. الوسوم

يعد كريم النشا والشوفان من أكثر الوصفات الناجحة في تفتيح البشرة، والشوفان من البذور الطبيعية المفيدة جدا لصحة والبشرة ووقايتها من الكثير من المشاكل الجلدية، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير كريم تفتيح طبيعي والاستغناء عن أي مستحضرات تجميل تتسبب في تهالك البشرة، ايضاً تضم مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والشوفان لتفتيح البشرة في المنزل. مكونات عمل كريم النشا والشوفان للتفتيح مكونات عمل كريم النشا والشوفان للتفتيح يحتوي كريم النشا والشوفان للتفتيح على مكونات بسيطة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

القليل من عصير البرتقال الطازج.

ماء ساخن.

ملعقتين كبيرتان من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا بالشوفان هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقتين من النشا. ثم نضيف ربع كوب صغير من الماء الساخن بشكل تدريجي ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الشوفان ونقلبهم جيدا ونمزج المكونات مع إضافة الحليب المجفف. ثم نضيف عصير البرتقال على المكونات ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام بسيطة وغير متعبة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل البشرة جيدا بالماء ونطبق الكريم على بشرة نظيفة ويتم عمل مساج للبشرة حتى تتشرب الكريم.

ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

ونحتفظ بالكريم في علبة زجاجية نظيفة ونضعها في الثلاجة إلى أن نستخدمها.

وبهذا نكون قدمنا وصفة رهيبة للتفتيح الفوري البشرة ناصعة البياض. فوائد الشوفان للبشرة فوائد الشوفان للبشرة هناك عدة فوائد للشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل الشوفان على ترطيب البشرة حيث يحتوي على ألياف تعمل على ترطيبها. يمدها بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة. يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. يساعد في التخلص من الأكزيما والصدفية ويعالج التهيج. يعمل على توحيد لون البشرة. يعالج حروق الشمس المزعجة. يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء. فوائد الحليب للبشرة فوائد الحليب للبشرة هناك عدة فوائد الحليب على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يساعد في تفتيح البشرة ويستخدم في علاجات تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة.

يعمل على علاج حب الشباب لأنه مرتبط بنقص فيتامين د.

يحافظ على رطوبة البشرة ووقايتها من الجفاف.

يساعد الحليب في توحيد لون البشرة.

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