كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة والاماكن الداكنه ١٠ درجات

كريم جونسون والنشا من الكريمات التى أثبتت فاعليتها فى مجال تفتيح البشرة، لان هذا الكريم من الكريمات الغنية بالمواد المرطبة التى تزيد من نعومة البشرة وطراوتها ويجعلها كنعومة بشرة الأطفال، لذلك تم إدخاله مع النشا لعمل وصفة لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة والاستفادة من فوائده بالإضافة إلي فوائد النشا العديدة في تفتيح البشرة، فالترطيب مع التفتيح سوف يعطينا نتائج مذهلة للبشرة والحفاظ عليها من الجفاف لكى نحصل على تفتيح آمن وفعال، ونحصل على بشرة بيضاء وصافية ونقية كبشرة الاطفال، وسوف نقدم لكم هذا الكريم الرهيبة الذى سيبهركم بنتائجه السريعة فى تفتيح البشرة والاماكن الداكنه ١٠ درجات أفتح، وسنقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة.

مكونات كريم جونسون والنشا

يتكون كريم جونسون والنشا من مكونات غير مكلفة وموجودة فى المنزل وحتى شراء الكريم غير مكلف وهى كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من كريم جونسون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة العمل والاستخدام

طريقة عمل كريم جونسون والنشا سهلة جدا وأيضا طريقة استخدامه وهى كالتالي: