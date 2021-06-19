طريقة عمل الجلي كولا بأبسط المكونات وأسهل الطرق بكوب من الكوكاكولا

الجلي كولا ، من الحلو اللذيذة والمحبة للأطفال بشكل كبير بل وللكبار أيضا، وهي ذات مذاق خاص لذيذ ورائع، ومحبب لدى أغلب من تذوقها، وسنقدم لكم فيما يلي طريقة صنعها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تجربة صنع العديد من الوصفات المميزة مثل كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين، وكذلك طريقة عمل مقرمشات الدوريتوس اللذيذة والفول السوداني المملح بطريقة سهلة وبسيطة، وكذلك طريقة صنع اللانشون في البيت بقليل من اللحم وبعض البهارات، والعديد من الأكلات الأخري المميزة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الجلي كولا بأبسط المكونات وأسهل الطرق.

مكونات الجلي كولا

يتكون الجلي كولا من مكونات متوفرة في البيت ولا تتطلب أي عناء عند جلبها من محل البقالة إذا لم تكن متوفرة في

المنزل وهي كالتالي:

كوب إلا ربع من مشروب الكوكاكولا أو البيبسي.

ملعقتين كبار وملعقة صغيرة من الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل النحل.

وملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

طريقته سهلة جدا ولا تحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد وهي كالتالي: