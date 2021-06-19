هل يشفى مريض الوسواس القهري نهائيا

هل يشفى مريض الوسواس القهري نهائيًا، الإجابة على هذا السؤال وردت في عدد من المواقع الطبية المختصة، والتي ذكرت أن هنالك عوامل مختلفة تلعب دورًا رئيسيًا في مدى الشفاء من الوسواس القهري، عن ذلك وعن أعراضه سنتعرف في الموضوع التالي..

شفاء مريض الوسواس القهري نهائيًا:

اتفقت أغلب المعلومات في المواقع الطبية على أن الوسواس القهري يمكن الشفاء منه بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90% إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدد من العوامل وهي:

اكتشاف المرض مبكرًا.

تشخيص الوسواس القهري بشكل جيد.

كلما كان المريض أصغر عمرًا كلما استجاب للعلاج بشكل أكبر.

مدى وعي العائلة والمحيطين بالمريض بالمرض وتعلم طريقة التعامل الصحيحة.

الالتزام بالعلاج سواء العلاج الطبي أو العلاج السلوكي.

سبب الإصابة بالمرض ومدى تأصله وراثيًا.

أعراض الوسواس القهري:

يرتبط مرض الوسواس القهري بمجموعة من المخاوف والأفكار التي تؤدي إلى القيام بأمور عدة وتكرارها بشكل غير طبيعي، مثل

تكرار الاستحمام و غسل اليدين بسبب الخوف من الاتساخ أو التلوث.

تطهير الأماكن وعدم الاقتراب من الأشخاص وذلك بسبب الخوف من الإصابة بالأمراض.

عدم الخروج من المنزل وتجنب الجلوس وحيدًا بسبب الخوف من التسبب بالضرر لنفسه وللآخرين.

انعدام الحياة الاجتماعية بسبب الخوف من الإحراج أو من الفشل والتورط بسلوك غير لائق على الملأ.

العد المتكرر لكل الأشياء وترتيبها وفق تسلسل معين وذلك بسبب الخوف من الخطأ.

ومن أعراض الوسواس القهري أيضا التلعثم خلال الحديث، إضافة إلى تخيلات وأفكار مزعجة .

تكرار كلمات أو مصطلحات.

اضطرابات النوم.

التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.

علاج الوسواس القهري:

التشخيص السليم لمرض الوسواس القهري أول خطوات علاجه والسيطرة عليه، والعلاج بشكل عام يتضمن:

طريقة التعريض ومنع الاستجابة وتكون من خلال جعل المريض يواجه مثيرات الوساوس ومنعه من إصلاحها.

العلاج المعرفي/الإدراكي السلوكي وتتم من قبل جلسات علاجية مع طبيب مختص.

العلاج الدوائي في الحالات الشديدة والمتقدمة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.