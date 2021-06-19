ماهو مرض أنيميا الخلايا المنجلية وما أعراضه

مرض أنيميا الخلايا المنجلية أو ما يسمى بمرض فقر الدم المنجلي يعد اضطرابَ دم وراثيًا يؤدي إلى إنتاج هيموغلوبين غير طبيعي. والهيموغلوبين بروتين أحمر مسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وتزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية ب الذي يوافق الـ 19 من يونيو من كل عام، يعرفنا مدير برنامج الدم وزراعة نخاع العظام لدى الأطفال في كليفلاند كلينك الدكتور ربيع حنا على طبيعة المرض ومضاعفاته، وهي في التالي:

مرض أنيميا الخلايا المنجلية:

تتسم خلايا الدم الحمراء الطبيعية بالاستدارة والقدرة على التحرّك في الأوعية الدموية الدقيقة لإيصال الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولكن شكلها في الأشخاص المصابين بالمرض يصبح منجليًا (معقوفًا) بسبب التغيّر الجيني الحاصل في الحمض النووي، والذي يؤدي إلى حدوث تغير كيميائي في الهيموغلوبين يغير بدوره شكل خلايا الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي، ما يعيق حركتها ويمنعها من المرور عبر الأوعية الدموية الدقيقة. كذلك يمكن أن تتفكك هذه الخلايا بسبب تشوهها.

مضاعفات مرض أنيميا الخلايا المنجلية:

يؤدي مرض أنيميا الخلايا المنجلية إلى:

انخفاض عمر خلايا الدم الحمراء، وزيادة تخزين الحديد في الكبد والقلب، الأمر الذي يمكن أن يسبّب حالات مرضية أخرى مثل:

تليّف الكبد وفشل الكبد.

السكتة الدماغية.

اعتلال عضلة القلب وفشل القلب.

آلام مبرحة في الجسم.

أعراض أنيميا الخلايا المنجلية:

تظهر على مريض أنيميا الخلايا المنجلية مجموعة من الأعراض التي ترافقه طوال العمر والتي تزداد حدتها تبعا لعدد من العوامل منها العمر وشدة المرض والحالة الصحية العامة والعلاج المتبع، وتلك الأعراض دوت الخليج:

تغير في لون البشرة وميلها نحو الشحوب.

الشعور المتكرر و الدائم بالتعب والإرهاق.

آلام شديدة في مختلف أنحاء الجسم تحدث على شكل نوبات.

اضطرابات في النظر.

الإصابة المتكررة أو الدائمة بتورّم القدمين واليدين المؤلم..

تأخر ومشاكل في النمو.

التعرض المتكرر للإصابة بالعدوى البكتيرية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.