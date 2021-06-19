مكون خرافي لتنعيم وتلميع الشعر والتخلص من الجفاف والخشونة نهائياً، قد يكون الحفاظ على شعر قوي وصحي خاصة لمن يعانون من الشعر الجاف والمتطاير مهمة شاقة، خاصة أنه يجب ألا يتم تعريض هذا الشعر للكثير من الحرارة مع الحفاظ على فروة رأس منتعشة ورطبة. ومن ثم فإن المكون الذي سنتحدث عه اليوم كثيف المغذيات متعدد الاستخدامات ويعمل بشكل أفضل في حالات الشعر الجاف، وهو زبدة الشيا المصنوعة من الدهون المستخرجة من جوز شجرة الشيا، والتي لطالما كانت عنصرًا أساسيًا وخيار مثالي لمن يعاني من الشعر المجعد أو الخشن.

فوائد استخدام زبدة الشيا للعناية بالشعر

زبدة الشيا تتميز بسهولة امتصاصها في فروة الرأس وفي نفس الوقت هي لا تسد المسام ولا تترك ملمسه يظهر بشكل دهني، ولذلك تم استخدامها لعدة قرون لتهدئة فروة الرأس الجافة أو القشرة، كما إنها أيضًا مصدر رائع لتوفير الرطوبة للشعر الجاف أو التالف من الجذور حتى الأطراف؛ لذلك فهو مفيد للغاية للشعر التي تم فرده بمكونات كيميائية أو المصبوغ أو المعالج بالحرارة، كما يمكن استخدامه عند استعمال أداة الحرارة وذلك لتغليف جذع الشعرة بحيث تكون محمية من التلف الناتج عن تلك الأداة.

تستخدم كمنعم طبيعي رائع للشعر المجعد والخشن ومرطب للشعر الجاف، وغالبًا ما توجد زبدة الشيا في علاجات الشعر المجعد بسبب خصائصها المرطبة. هذا يجعله ممتازًا لحبس الرطوبة دون ترك شعرك بمظهر دهني. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك إعادة إحياء الشعر ذو النهايات المتقصفة، يمكنك بالتأكيد جعله يبدو أكثر صحة وحمايته من المزيد من الضرر بإضافة زبدة الشيا إلى أطراف شعرك ، فإنها تمنح خيوط الشعر دفعة من الترطيب والعناصر الغذائية الصحية الوفيرة مع تحسين مظهر الشعر.

نوع الشعر المناسب لاستخدام زبدة الشيا

ليس كل مكون أو نصيحة للعناية بالشعر مناسبة للجميع لأنها عملية كاملة للتجربة والخطأ، فقد تستطيع العديد من أنواع الشعر تحمل الزيوت السميكة عكس البعض الآخر وهو ما ينطبق على زبدة الشيا أيضًا. ونظرًا لأن زبدة الشيا غنية جدًا فإذا تم وضعها على الجذور على الشعر الرقيق يمكن أن تترك الشعر دهنيًا ومسطحًا. لذلك ضعي كمية صغيرة زبدة الشيا الغير مكررة على الأطراف فقط؛ لجني فوائد الترطيب لشعرك دون أن يتحول مظهره لشعر دهني.