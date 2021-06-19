كريم مزيل عرق طبيعي بمكونين فقط يخلصك من رائحة العرق وتفتيح الإبط من أول استعمال

طريقة عمل أقوى كريم مزيل للعرق بمواد طبيعية 100%، يعد كريم النشا والليمون من أكثر الكريمات الفعالة في ترطيب البشرة وإزالة رائحة العرق، إلى جانب أنه يساعد على تفتيح المناطق الحساسة، هذا إلى جانب انه يمنح البشرة النعومة واللمعان والانتعاش لفترة طويلة جدا على مدار اليوم، كما يساهم هذا الكريم في قتل البكتيريا والجراثيم الذي تكون على سطح البشرة وتسبب الرائحة الكريهة؛ وبالتالي عند استخدام هذا الكريم لن تواجه مشكلة رائحة العرق الكريهة مرة أخرى.

وغالبا ما تلجأ الفتيات إلى استخدام مزيل العرق الجاهز، ولكنه قد يسبب في غمقان في لون البشرة فهو مميز من ناحية انه يقضي على الروائح المزعجة ولكنه يسبب اسمرار واليوم أتينا إليكي بكريم مذهل من النشا والليمون للتخلص من رائحة العرق نهائيا وبديل للكريمات الجاهزة تابع معنا هذا المقال إلى النهاية.

طريقة عمل كريم مزيل العرق بالليمون والنشا

المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون المركز.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء.

احضري وعاء مناسب وأضيفي فيه كل المكونات بشكل تدريجي حتى تذوب النشا وباقي المكونات تماماً.

احضري وعاء وابدئي بوضع الكريم في طبق أخر واستخدمي وعاء أخر لعمل حمام ماء ساخن، وقلبي الكريم حتى يصبح القوام كريمي وثقيل.

اتركي الكريم جانباً حتى يبرد تماما ثم ضعيه فى عبوة محكمة الغلق.

استخداميه بشكل يومي على بشرتك وسوف تلاحظين التخلص من رائحة العرق الكريهة نهائيا وأيضا سوف تحصلين على بياض ناصع مثل بياض الثلج.

مع الاستخدام المتكرر للكريم سوف تودعي رائحة العرق إلى الأبد، وسوف تلاحظين أن الأماكن الحساسة أصبحت ناصعة البياض.

خطوات تحضير كريم مزيل العرق من النشا والليمون