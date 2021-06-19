خلطة معجزة لتنظيف وتلميع الطنجرة أو الكوكوط وإعادتها جديدة مرة أخرى بأقل مجهود

طريقة تنظيف وتلميع الطنجرة في 3 دقائق فقط وبدون مجهود، نقدم لك اليوم سيدتي خلطة معجزة لتنظيف وتلميع طنجرة الضغط أو الكوكوط كما يطلق عليها البعض، وإعادتها جديدة مرة أخرى كأنها لم تستخدم من قبل، تعاني الكثير من السيدات من الاتساخات والحروق المتراكمة في الكوكوط، والتي تصل أحياناً إلى الصدأ الذي يتسبب فيه الإهمال في التنظيف والبخار الخارج من الطنجرة، والذي قد يمتد ويظهر أحياناً في غطاء الكوكوط أيضاً، لذا نتناول اليوم أسهل طريقة لتنظيف وتلميع طنجرة الضغط بمكونات متواجدة في كل منزل وبأقل مجهود ممكن.

طريقة تنظيف وتلميع طنجرة الضغط بأقل مجهود

لكي تستطيعين تحضير خلطة التنظيف الرائعة للكوكوط سوف تحتاجين إلى عدد 1 كانز من المياه الغازية ( كوكا كولا )، بالإضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من الصابون البلدي ذو اللون البني المتعارف عليه، ثم يتم التقليب جيداً بين المكونين حتى تمام ذوبان الصابون البلدي في الكوكا، تلك الخلطة المعجزة لا تتوقف فقط على تنظيف وتلميع الطنجرة، بينما يمكنك استخدامها لتنظيف الأواني الخاصة بالطبخ والتي تكون مصنوعة من الألومنيوم، حيث تعطيك تلك الخلطة نتيجة مبهرة على الفور.

تنظيف الكوكوط بطريقة سهلة

يتم وضع خليط الكوكا كولا مع الصابون البلدي داخل الكوكوط، ويتم توزيعها على كافة أنحاء الطنجرة وبعدها يُترك لمدة ربع ساعة قبل أن يتم الاستعانة بقطعة من السلك الخشن المُخصص لغسيل الأواني، واستخدامه حتى يتم إذابة كافة الاتساخات والحروق المتواجدة بالطنجرة، بعدها سوف نلاحظ التخلص تماماً من الاتساخات والحروق المتراكمة في الكوكوط بالإضافة إلى إزالة الصدأ، حيث يتركه نظيف لامع كانه جديد تماماً.

يُعد الكوكوط من أكثر أواني المطبخ التي يصعب تنظيفها، لذا تبحث الكثير من السيدات اللاتي تمتلك تلك الطنجرة عن طرق سهلة لتنظيفها وتلميعها حتى يتم التخلص من الإتساخات والحروق والصدأ المتراكم بالكوكوط، وبعد استخدام الخلطة السابق تحضيرها وإزالتها بواسطة الماء، نجد نتيجة مرضية رائعة ترجع الكوكوط جديدة تماماً خلال دقائق معدودة ، كما عليك التأكد من أن ثقب خروج البخار لا يتواجد به بقية إتساخات أو حروق أو شئ باقي من الخلطة المُستخدمة، والتي يمكنك استخدامها لتنظيف أواني المطبخ الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.