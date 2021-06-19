منظمة الصحة تُحذر من “متحور دلتا” أكثر انتشاراً ويُصيب الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من “متحور دلتا” وأكدت بأن السلالة المتحورة من دلتا هي السلالة الهندية المتحورة وأن المنظمة قد غيرت مسميات المتحورات لحروف لاتينية، وأشار الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بأن هذه السلالة قد وصلت إلى ما يزيد عن 80 دولة من دول العالم وهي المتحور الرئيسي فى الحالات التى تُكتشف في بريطانيا بنسبة أكثر من 70 أو 80 % من الحالات.

أعراض متحور دلتا على الحالات المصابة

وأكد استشاري طب الحالات الحرجة بأن أغلب الحالات التي يتم اكتشافها والمصابة بسلالة دلتا أعراضها مختلفة عن أعراض جميع المتحورات السابقة من فيروس كورونا والتى كانت أعراضها عبارة عن ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وفقدان حاسة الشم، والكحة ومن أهم أعراضه ما يلي:-

متحور دلتا تشبه لدرجة كبيرة حالات الإنفلونزا العادية مثل الصداع والتهاب الحلق والرشح عن طريق الأنف.

انتشار هذه السلالة يكون أسرع بنسبة تزيد عن 60% من المتحورات الأخري.

حالات الإصابة التى تم اكتشاف إصابتها بالمتحور الهندي الجديد فى بريطانيا تمثل 60% من الحالات الجديدة.

تتمثل خطورة هذا المتحور فى أن أعراضه مختلفة على أعراض فيروس كورونا.

انتشاره أسرع ولكن اللقاحات فعالة ضد المتحور دلتا الجديد بنسبة كبيرة.

أن اللقاحات المعتمدة الموجودة فى مصر وبريطانيا فعالة ضد هذا المتحور.

الحالات التى لم تأخذ اللقاحات وصلت إلى المضاعفات.

أن خطورة المتحور دلتا تتمثل فى أنه يصيب الشباب فى بداية سن 30 سنة وهي الفئة الأكبر.

وناشد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح لتجنب التحورات الكثيرة التى تحدث فى فيروس كورونا، والحرص على سلامة المواطنين حتى لا يضعف الجسم أمام أية تحورات قادمة، وأشار فى ختام تصريحاته بأن التحور الجديد يمكن أن يتسبب فى الإصابة بالفطر الأسود باعتباره يُضعف مناعة الجسم.