أسهل أيس كريم بيتي بدون كريمة بمكونين فقط هتعملي جميع نكهات الأيس كريم، يعد الأيس كريم من المثلجات المحببة للأطفال والكبار كما يمكن عمل الأيس كريم بطريقة سهلة جدًا في المنزل وأفضل بكثير من محلات وعربيات الأيس كريم حيث إن صناعة ايس كريم في المنزل أمر في غاية السهولة ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة وإضافة الفواكه المحببة إلى الأيس كريم، سوف نقدم لكي أيس كريم اقتصادي بسيط وسهل بدون عناء بمكونات متوفرة في كل بيت.

أسهل أيس كريم بيتي بالفراولة والموز

تعد الفراولة والموز من أكثر الفواكه المتناغمة مع بعضها البعض، حيث عند إضافتهما إلى بعض يعطي نكهة ومذاق لذيذ يحبه الكبار والصغار.

نصف كيلو من الفراولة.

نصف كيلو من الموز.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب من السكر.

نقوم أولًا بغسل الفاكهة الموجودة لدينا. ثم بعد ذلك نقطعها قد متوسطة. نقوم بوضع الفاكهة في الفريزر حتى تتجمد بشكل كامل. بعد ذلك نقوم بإخراج الفاكهة ونضعها في الخلاط مع السكر والفانيلا. نسكب الآيس كريم في صينية. ثم نضع الصينية في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات. نخرج الصينية ونقسم الآيس كريم ونضعه في أطباق. من الممكن إضافة شوكلت شيبس على الأيس كريم. وصحتين وعافية.

أربع حبات من الموز.

ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

نقوم أولًا بتقطيع الموز ثم وضعه في الفريزر لمدة ساعتين. بعد ذلك نخرج الموز من الفريزر ونقوم بوضعه في الخلاط. ثم نضيف إليه حليب جوز الهند والفانيلا. نشغل الخلاط على المكونات حتى نحصل على قوام متجانس. بعد ذلك نسكب خليط الأيس كريم في وعاء أو علبة محكمة الغلق. ثم نضع علبة الأيس كريم في الفريزر 3 ساعات. حاليا نخرج الأيس كريم ونقدمه. أيضا من الممكن تقطيع حبة موز على الوجه أو بشر شوكولاته. يتم تنفيذ الخطوات مع جميع أنواع الفاكهة حيث توضع الفاكهة أولاً في الفريزر ثم تضرب بالخلاط. بعد ذلك نعيدها من جديد إلى الفريرز لتتجمد ثم نقدمها.

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