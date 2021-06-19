طريقة عمل خلطة الخميرة والبنجر الهندية لنفخ الخدود وتوريدهم بشكل رائع

تعتبر خلطة الخميرة والبنجر ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الوجه بدون خوف وقلق، لأنها تحتوي على مكونات طبيعية لا تضرر بالوجه، بل تعطيه نضارة ونعومة وحيوية، وتجعل الخدود تأخذ الشكل الجميلة الرائع، الذي يجعل الكثير من الناس ينظرون اليكي، تمنح الخلطة البياض والتفتيح بشكل سريع عند استعمالها، وتساعد على توريد الخدود وتقلل من نمو الشعر في الوجه، فهي خلطة سحرية تمنح الوجه جمال غير عادي، وتقلل من نمو حب الشباب، وتمنع ظهور البثور مرة ثانية، وتزيل التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تواجه النساء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الخميرة البنجر السحرية لنفخ الخدود وتوريدهم بشكل رائع وجميل. مكونات خلطة الخميرة والبنجر السحرية مكونات خلطة الخميرة والبنجر السحرية سوف نتعرف على مكونات الخلطة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر المركز. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الخميرة البنجر لنفخ الخدود وتوريدهم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق متوسط الحجم ونضع جميع المكونات مع بعضها ونمزجهم جيدًا بواسطة الخفق المستمر حتى تذوب جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة دقيقتين حتى يرتاح قليل، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالكامل حتى يتشرب جيدًا.

ثم نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام جيدًا.

نكرر وضع الماسك يوميًا قبل النوم حتى نحصل على خدود جميلة وبشرة فاتحة. طريقة عمل ماسك الخميرة والحليب لتنظيف الوجه سوف نتعرف على تحضير الخليط بمكونات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونضع ملعقة من الخميرة الفورية، وملعقتين من الحليب السائل ونخلطهم جيدًا مع بعض. نقوم بدهن الوجه بالماسك ونتركه حتى يجف تمامًا لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نفرك الوجه جيدًا بواسطة اليد حتى نزيل الخليط تماماً من على الوجه. نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء البارد، ثم نمسح الوجه بواسطة فوطة قطنية حتى لا نجرح البشرة. كرري وضع الخليط ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك البنجر والنشا لتفتيح الوجه وتوريده ماسك البنجر والنشا لتفتيح الوجه وتوريده سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كالتالي:- نحضر حبة صغيرة من البنجر ونقوم بتقشيرها من القشور تمامًا.

ثم نقوم بقسمها إلي نصفين، ثم نغمسها في النشا وندلك بها الوجه بحركة دائرية.

نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. الوسوم

تعتبر خلطة الخميرة والبنجر ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الوجه بدون خوف وقلق، لأنها تحتوي على مكونات طبيعية لا تضرر بالوجه، بل تعطيه نضارة ونعومة وحيوية، وتجعل الخدود تأخذ الشكل الجميلة الرائع، الذي يجعل الكثير من الناس ينظرون اليكي، تمنح الخلطة البياض والتفتيح بشكل سريع عند استعمالها، وتساعد على توريد الخدود وتقلل من نمو الشعر في الوجه، فهي خلطة سحرية تمنح الوجه جمال غير عادي، وتقلل من نمو حب الشباب، وتمنع ظهور البثور مرة ثانية، وتزيل التجاعيد والخطوط البيضاء المزعجة التي تواجه النساء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الخميرة البنجر السحرية لنفخ الخدود وتوريدهم بشكل رائع وجميل. مكونات خلطة الخميرة والبنجر السحرية مكونات خلطة الخميرة والبنجر السحرية سوف نتعرف على مكونات الخلطة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر المركز. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الخميرة البنجر لنفخ الخدود وتوريدهم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق متوسط الحجم ونضع جميع المكونات مع بعضها ونمزجهم جيدًا بواسطة الخفق المستمر حتى تذوب جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة دقيقتين حتى يرتاح قليل، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالكامل حتى يتشرب جيدًا.

ثم نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام جيدًا.

نكرر وضع الماسك يوميًا قبل النوم حتى نحصل على خدود جميلة وبشرة فاتحة. طريقة عمل ماسك الخميرة والحليب لتنظيف الوجه سوف نتعرف على تحضير الخليط بمكونات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونضع ملعقة من الخميرة الفورية، وملعقتين من الحليب السائل ونخلطهم جيدًا مع بعض. نقوم بدهن الوجه بالماسك ونتركه حتى يجف تمامًا لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نفرك الوجه جيدًا بواسطة اليد حتى نزيل الخليط تماماً من على الوجه. نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء البارد، ثم نمسح الوجه بواسطة فوطة قطنية حتى لا نجرح البشرة. كرري وضع الخليط ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. ماسك البنجر والنشا لتفتيح الوجه وتوريده ماسك البنجر والنشا لتفتيح الوجه وتوريده سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كالتالي:- نحضر حبة صغيرة من البنجر ونقوم بتقشيرها من القشور تمامًا.

ثم نقوم بقسمها إلي نصفين، ثم نغمسها في النشا وندلك بها الوجه بحركة دائرية.

نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

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