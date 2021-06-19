إزالة الهالات السوداء تحت العين نهائيًا من أول استعمال بمكون واحد فقط اقسم بالله النتيجة مبهرة، تعد منطقة تحت العين من المناطق التي تسبب إزعاجًا كبيرًا جدًا للكثير من النساء والرجال وهناك أسباب متعددة تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت منطقة العين مثل السهر بكثرة وقلة النوم، كما أن هناك أسباب مرضية كالإصابة بالأنيميا وأمراض أخرى مثل أمراض المناعة والضعف العام والهزلان، كما أن الإفراط في تناول الكافيين من الأمور التي تسبب ظهور الهالات السوداء تحت منطقة العين، كما أن ترك المكياج على البشرة وخاصة منطقة العين كالكحل يسبب سواد تحت العين إذا ما تم إزالته قبل النوم، كما أن البكاء بكثرة يسبب أيضًا ظهور تلك المشكلة.

طريقة إزالة الهالات

تعد من الأمور والمشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص ويمكن حلها بكل سهولة في المنزل بخطوات بسيطة وسحرية ومن أول استعمال.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

نغلي الماء جيدًا ثم نسكب الماء على أوراق الشاي الأخضر. ننتظر لمدة 3 دقائق ثن نأخذ أوراق الشاي الأخضر دون عصرها. بعد ذلك نضعها في الفريرز لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بأخذ أوراق الشاي ووضعها تحت العين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. سوف نلاحظ اختفاء الهالات السوداء ومن أول مرة. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستعمالإزالة الهالات تحت العين

تعد القهوة من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من التجاعيد تحت منطقة العين والتخلص أيضًا من الهالات السوداء وتفتيح المنطقة الموجودة تحت العين.

ملعقتين صغيرتين من البن.

ملعقة كبيرة من العسل.

نقوم بخلط البن مع العسل حتى تمام الامتزاج. ثم نقوم بوضع الوصفة تحت العين. نترك الوصفة لمدة لا تقل عن 10 دقائق. ثم نغسل المنطقة تحت العين وسوف نلاحظ الفرق. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

النوم بشكل منتظم من 6 إلى 8 ساعات.

عدم الإفراط في مشاهدة التليفون أو التليفزيون.

البعد عن تناول الكحوليات.

تجنب البكاء لفترات طويلة وإرهاق العين.

التخلص بشكل يومي من الميك أب قبل النوم وتنظيف البشرة.

شرب كميات كثيرة من الماء على مدار اليوم.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامنصائح هامة لتجنب الهالات السوداء