الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندية الخطيرة المقدمة في أشهر المطاعم طعم أكثر من رائع

طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية، تتنوع وتتعدد وصفات الدجاج ما بين المشوي والمسلوق والمحمر في الفرن، ولكن تتبيلة الدجاج المشوي بالطريقة الهندية تختلف عن كل هذه الأنواع، فهي تعطي مذاق شهي جديد، ويمكن تقديمه في العزائم والمناسبات المتنوعة، وسوف تُبهري جميع ضيوفك بها وأيضاً ستُعجب كافة أفراد أسرتك من الصغار حتى الكبار، تابعي معنا هذا المقال لنتعرف سويا على طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية. طريقة عمل الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندية طريقة عمل الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندية المكونات : 2 دجاجة كبيرة مقطعة إلى قطع مناسبة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

شرائح ليمون للتزيين. خطوات تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية احضري بولة كبيرة وضعي فيها الزبادي ثم أضيفي إليه عصير الليمون والثوم والملح، ثم الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والزنجبيل والكركم و الشطة.

وقومي بخلط هذه المكونات جيدا، ثم احضري الدجاج المقطع إلى قطع مناسبة وابدئي بدعك الدجاج بهذه التتبيلة من الداخل والخارج، ثم تترك فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك احضري وعاء وأضيفي فيه البصل ثم زيت الزيتون واخلطيهم جيدا.

ثم أضيفي اليهم قطع الدجاج المتبلة وافركيهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج على الفحم سواء على الشواية بالفحم أو على الشواية الكهربائية لمدة عشر دقائق على كل جانب حتى تنضج، وتُقلب باستمرار، ثم توضع في طبق التقديم وتزين بشرائح الليمون. خطوات تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية الوسوم

طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية، تتنوع وتتعدد وصفات الدجاج ما بين المشوي والمسلوق والمحمر في الفرن، ولكن تتبيلة الدجاج المشوي بالطريقة الهندية تختلف عن كل هذه الأنواع، فهي تعطي مذاق شهي جديد، ويمكن تقديمه في العزائم والمناسبات المتنوعة، وسوف تُبهري جميع ضيوفك بها وأيضاً ستُعجب كافة أفراد أسرتك من الصغار حتى الكبار، تابعي معنا هذا المقال لنتعرف سويا على طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية. طريقة عمل الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندية طريقة عمل الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندية المكونات : 2 دجاجة كبيرة مقطعة إلى قطع مناسبة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

شرائح ليمون للتزيين. خطوات تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية احضري بولة كبيرة وضعي فيها الزبادي ثم أضيفي إليه عصير الليمون والثوم والملح، ثم الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والزنجبيل والكركم و الشطة.

وقومي بخلط هذه المكونات جيدا، ثم احضري الدجاج المقطع إلى قطع مناسبة وابدئي بدعك الدجاج بهذه التتبيلة من الداخل والخارج، ثم تترك فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك احضري وعاء وأضيفي فيه البصل ثم زيت الزيتون واخلطيهم جيدا.

ثم أضيفي اليهم قطع الدجاج المتبلة وافركيهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج على الفحم سواء على الشواية بالفحم أو على الشواية الكهربائية لمدة عشر دقائق على كل جانب حتى تنضج، وتُقلب باستمرار، ثم توضع في طبق التقديم وتزين بشرائح الليمون. خطوات تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية

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