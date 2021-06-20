سر عمل الدجاج في البرطمان طعمها روعه هتعملى احلي فراخ مشوية بدون دخان وفحم لازم تجربيها

سر عمل الدجاج في البرطمان طعمها روعه، معظم النساء تبحث عن وصفات أخرى للدجاج بطرق جديدة تعطي مذاق ونكهة رائعة، وهذه الوصفة بسيطة وسريعة ولا تتطلب أي مكونات شاقة، بل كافة المكونات متواجدة داخل المنزل وعلى قد اليد.

سر عمل الدجاج في البرطمان طعمها روعه

كثير من الأطفال يعشقون تناول الوجبات الخفيفة، وهذه الوجبة صحية وخفيفة ولا تحتوي على أي دهون، بل تحتوي على قطع الخضروات الصحية.

طريقة عمل الدجاج في البرطمان

سنقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل الدجاج داخل البرطمان، فهي وصفة جديدة، ولكنها مجربة ونتيجة مضمونة في النهاية

دجاجة مقطعة إلى 8 أو 9 قطع.

حبتان بصل مقطعة شرائح.

ملعقتين من الثوم المفروم.

3 ملاعق عصير طماطم.

بشر جزر.

رشه ملح وفلفل أسود.

رشه جوز الطيب.

حبتان متوسطتان من البطاطس مقطعة شرائح.

3 قرون شرائح فلفل أخضر أو ألوان (حسب الرغبة).

حجم البرطمان حسب المتاح.

نرش على قطع الدجاج رشه ملح بسيطة ونتركها 5 دقائق، ونضع في البرطمان بعض شرائح البطاطس والفلفل الأخضر والبصل والثوم.

نضع بعد ذاك قطع الدجاج، ثم نضع نفس المكونات السابقة، ونكرر هذه العملية لحين انتهاء المقدار، ونضع عصير الطماطم على وجه الدجاج.

من الطبيعي إنك تستخدمي أكثر من برطمان لإنهاء الكمية، مع العلم أنه يحب عدم ملئ البرطمان للآخر، لابد من ترك مساحة في البرطمان.

نغطى البرطمان بورق زبدة، ثم ورق فويل ونضعها في الفرن وهو ساخن ونتركها ساعة.

نخرج البرطمان من الفرن ونسكب الدجاج في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

وهذه هي الطريقة المتبعة لعمل الدجاج في البرطمان ويمكننا تحضيرها في المنزل بسهولة كما أنها ذات طعم رائع ولذيذ ويفضل تقديمها مع المكرونة بالصوص الأحمر وكذلك البطاطس المقرمشة

مقادير الوصفة:طريقة تحضير الدجاج في البرطمان