تعالى أقولك على عمل كباب الحلة في البرطمان هيكون طعمه زى الزبدة طعمها تحفة لازم تعمليها

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تعالى أقولك على عمل كباب الحلة في البرطمان، كثير من النساء تبحث عن طريقة عمل كباب الحلة في البرطمان
لأنها من أسهل وصفات الغذائية، بجانب القيمة الغذائية الموجودة في هذه الوجبة، وتناسب هذه الوجبة جميع الازواق،
وعلاوة على ذلك فهي تناسب جميع العزومات.
عمل كباب الحلة في البرطمان
سنقدم أبسط وصفة بسيطة لعمل هذه الوجبة من المنزل، وذلك دون الاضطرار إلى شراء أي منتجات غذائية من الخارج
بمبالغ باهظة وغير مضمونة وغير آمنه.طريقة عمل كباب الحلة في البرطمان من المنزل
وصفة بسيطة وسهلة لعمل الوجبة في البرطمان سنقدم بطريقة الشيف سالي فؤاد من المنزل بأقل المقادير وأقل التكلفة ونتيجة مضمونه.
مقادير كباب الحلة باللحمة الضاني
- كيلو لحم الضانى مقطع شرائح أو مكعبات.
- حبتان من البصل المفروم.
- فصين من الثوم المفروم.
- قرن من الفلفل الأخضر مكعبات.
- ملعقة سمنة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة بهارات اللحم.
- رشة ملح.
- ورقة لورا
- برطمان.
- ملعقة كبيرة من البهارات السبع.
طريقة تحضير كباب الحله في البرطمان
- نقوم بوضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي ماعدا السمنة وورق اللورا.
- نضع كل التوابل على خليط البصل ونقلب حتى تمتزج كل التوابل مع بعضها.
- نضع طبقة من خليط البصل في البرطمان الزجاجي وطبقة من شرائح اللحمة، وطبقة أخرى من خليط البصل،
ونكرر هذه الخطوة لحين انتهاء المقدار.
- نضع على وجه البرطمان ملعقة السمنة وورق اللورا كي تعطي نكهة مميزة وطعم لذيذ.
- كما يجب ان نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع البرطمان الزجاجي، ولابد من تغطيته بورق زبدة، ثم ورق فويل حراري،
كي تساعد على نضج اللحمة.
- نترك البرطمان في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج اللحمة، وبعد ذلك توضع في طبق التقديم ساخنة.
- تقدم بجانب المكرونة أو الأرز بالشعيرية مع البطاطس المقرمشة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
تعالى أقولك على عمل كباب الحلة في البرطمان، كثير من النساء تبحث عن طريقة عمل كباب الحلة في البرطمان
لأنها من أسهل وصفات الغذائية، بجانب القيمة الغذائية الموجودة في هذه الوجبة، وتناسب هذه الوجبة جميع الازواق،
وعلاوة على ذلك فهي تناسب جميع العزومات.
عمل كباب الحلة في البرطمان
سنقدم أبسط وصفة بسيطة لعمل هذه الوجبة من المنزل، وذلك دون الاضطرار إلى شراء أي منتجات غذائية من الخارج
بمبالغ باهظة وغير مضمونة وغير آمنه.طريقة عمل كباب الحلة في البرطمان من المنزل
وصفة بسيطة وسهلة لعمل الوجبة في البرطمان سنقدم بطريقة الشيف سالي فؤاد من المنزل بأقل المقادير وأقل التكلفة ونتيجة مضمونه.
مقادير كباب الحلة باللحمة الضاني
- كيلو لحم الضانى مقطع شرائح أو مكعبات.
- حبتان من البصل المفروم.
- فصين من الثوم المفروم.
- قرن من الفلفل الأخضر مكعبات.
- ملعقة سمنة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة بهارات اللحم.
- رشة ملح.
- ورقة لورا
- برطمان.
- ملعقة كبيرة من البهارات السبع.
طريقة تحضير كباب الحله في البرطمان
- نقوم بوضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي ماعدا السمنة وورق اللورا.
- نضع كل التوابل على خليط البصل ونقلب حتى تمتزج كل التوابل مع بعضها.
- نضع طبقة من خليط البصل في البرطمان الزجاجي وطبقة من شرائح اللحمة، وطبقة أخرى من خليط البصل،
ونكرر هذه الخطوة لحين انتهاء المقدار.
- نضع على وجه البرطمان ملعقة السمنة وورق اللورا كي تعطي نكهة مميزة وطعم لذيذ.
- كما يجب ان نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع البرطمان الزجاجي، ولابد من تغطيته بورق زبدة، ثم ورق فويل حراري،
كي تساعد على نضج اللحمة.
- نترك البرطمان في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج اللحمة، وبعد ذلك توضع في طبق التقديم ساخنة.
- تقدم بجانب المكرونة أو الأرز بالشعيرية مع البطاطس المقرمشة وبالهناء والشفاء.
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