في 10 دقائق فقط عملت اللذ كيكة بسكويت بدون دقيق بدون فرن وبدون كريمة بمكونات بسيطة من المنزل

اللذ كيكة بسكويت بدون دقيق بدون فرن، كعكة بسكويت الشوكولاتة من الأكلات السهلة سريعة التحضير، التي يمكن تنفيذها دون الحاجة لخبزها داخل الفرن، وهي مناسبة لأوقات ما بين الوجبات الغذائية، وكذلك أوقات الاحتفالات المختلفة، كأعياد الميلاد وحفلات النجاح.. وغيرها، وإليك أفضل وأسهل الطرق لإعداد كعكة بسكويت الشوكولاتة.

طريقة عمل اللذ كيكة بسكويت بدون دقيق بدون فرن

في كثير من الأوقات تريد الأمهات عمل نوع حلو ولكن قد لا تتوافر المكونات في المنزل لذلك سوف نتعرف على كيفية عمل كيكة البسكويت بمكونات متوفرة بالمنزل

لتر حليب.

خمس ملاعق دقيق ذرة كبيرة.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو.

أربعة صفار بيض.

١٥٠ جرام سكر.

ضعي الحليب في وعاءٍ على النار حتى يسخن.

نفصل كوبًا من الحليب عن باقي اللتر.

ثم نضيف السكر والكاكاو مع كمية الحليب المتبقية.

نضع الخليط على نار متوسطة، مع التقليب حتى ذوبان المكونات.

نقوم بإضافة صفار البيض ودقيق الذرة إلى كوب الحليب الذي قمنا بفصله سابقًا.

عندما يصل الخليط الأول لمرحلة الغليان؛ نضيف إليه خليط اللبن والبيض والدقيق.

ونستمر في تقليب الخليط على النار، إلى أن يغلي مرةً أخرى.

نخفض درجة الحرارة، ثم نرفعه من على النار.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتى يبرد.

بعدها تصبح الكعكة جاهزة للتقديم.

مكونات عمل كعكة البسكويتطريقة تحضير كيكة بسكويت بدون دقيق بدون فرن

طريقة عمل كعكة البسكويت في المنزل

مكونات عمل كعكة البسكويت

كوب من الكاجو (أو أي نوع من المكسرات).

ثلاثة أرباع كوب تمر.

ربع كوب دقيق.

١٠٠ جرام شوكولاتة داكنة.

القليل من الملح.

قومي بطحن المكسرات في الخلاط.

ثم أضيفي لها التمر والدقيق، واطحني الخليط حتى يصير ناعمًا.

أضيفي الشوكولاتة المبشورة إلى الخليط، مع القليل من الملح.

وأخيرًا، قومي بتقطيع الخليط على شكل كراتٍ صغيرة، لتصبح جاهزة للأكل.

طريقة تحضير كيكة البسكويت