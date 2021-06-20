أسهل طريقة عمل الكبدة بالردة على أصولها في البيت

الكبدة من المأكولات الغنية بالفوائد الغذائية الضرورية لبناء الجسم لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن لازمة ومن أهمها عنصر الحديد لذا فهي تساعد على علاج فقر الدم بصفة خاصة عند الصغار، غير أنها مليئه بالفيتامينات والبروتينات والسكريات والكالسيوم والبوتاسيوم، ويوجد عدة طرق مختلفة لتجهيز الكبدة فمن الممكن تجهيزها بخلطها مع الردة، فهذا الطبق من أشهر أنواع الاطباق التي نقوم بشرائها من الخارج ونظراً للأحوال الغير مستقرة التي تمر بها البلاد من انتشار أمراض معدية، فجميع الأمهات يقومون بتجهيز معظم مأكولاتهم داخل المنزل فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الكبدة بالردة.

مكونات طريقة عمل الكبدة بالردة:

الكبده من أكثر الأطباق التي يفضل تحضيرها في المنزل وعدم شرائها نهائياً من الخارج، ولكي نقوم بتجهيز طبق الكبدة بالردة نحتاج إلى هذه المكونات:

كوب لبن.

كمية مناسبة من الردة.

نجهز ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقه كبيرة من الثوم البودر.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الكمون، والفلفل الأسود.

ملح على حسب الرغبة.

نقوم بشراء نصف كيلو جرام من الكبدة المقطعة إلى شرائح رفيعة.

عصير ثلاث ثمرات من الليمون.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والملح، والكمون.

خمس ملاعق كبيرة من الماء.

عصير خمس ثمرات من الليمون.

فلفل اخضر حار مفروم ناعم “اختياري”.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

في البداية نقوم بغسل الكبده جيدا عن طريق نقعها في اللبن وتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم نصفيها جيدا من اللبن ونغسلها بالماء، ونضعها فى طبق آخر ونضع معها الخل والكمون والليمون والثوم البودر والفلفل والملح، ونقلبها جيدا لحين تغلغل هذه المكونات بداخلها. نغطيها ونتركها فى الثلاجة لمدة ستون دقيقة. نقوم بغمس الكبدة فى الردة لحين تغطيتها تماماً بالردة. نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، وندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة أو من الممكن قليها على النار فى زيت كثير على حسب الرغبة. نجهز الصوص الجانبى وذلك من خلال خلط جميع مكوناته جيدا، ووضعها في طبق التقديم مع طلق الكبدة والسلطة الخضراء والبطاطس المقلية وطبق الطحينة، ونتناولها ساخنة مع العيش البلدى.

أما بالنسبة لمكونات الصوص الجانبي:كيفية تجهيز وتحضير الكبدة بالردة: