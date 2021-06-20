أشهى فشار بالكراميل المقادير وطريقة العمل بالتفصيل

الفشار من الأولويات التى لا غنى عنه داخل كل منزل لما له من طعم جذاب يجعل الجميع يتناولونه بصفة مستمرة ويقومون بتجهيزه بنكهات المفضلة إليهم، غير أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية الكثيره فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من تراكم الجذور الحرة وبالتالي حمايته من الأمراض المزمنة وبصفة عامة مرض السكري، ويقي من الإصابة بأمراض السرطان وبالأخص سرطان الثدي، ويعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومليء بالألياف الغذائية الصحية فهو يعمل على إنقاص الوزن لأنه يعتبر وجبة خفيفة صحية فتعالوا معنا لنتعرف على كيفية تجهيز الفشار بالكراميل.

مكونات طريقة عمل الفشار بالكراميل:

الفشار مليء بالقيم الغذائية الصحية ومن أهمها الحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور، ولكي نقوم بتحضير الفشار بالكراميل نحتاج إلى:

إحضارعدد 1 كوب ونصف من السكر.

إحضار كمية بسيطة من الماء.

نجهز ثلاث ملاعق من الزبدة، وملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نقوم بشراء نصف كوب من الفشار الجاهز.

كيفية تجهيز الفشار بالكراميل:

الفشار من الممكن تحضيره بأكثر من طريقة ولكن من أشهر وأشهى الطرق نجهزه بالكراميل، ولكي نقوم بتحضيره يجب اتباع الآتي:

نجهز اناء غويط محكم الغلق، ونضع فيه ملعقة الزبدة مع ملعقة زيت الذرة. نتركه حتى يسخن جيدا ثم نضع بذور الفشار. نقوم بتغطية الإناء ونتركه على نار هادئة لحين نضجه مع الإستمرار في تقليب الذرة اثناء غلق الإناء. نطفئ النار ونضعه في طبق ونتركه يبرد. نقوم بتجهيز الكراميل وذلك من خلال بعض الخطوات وهي إحضار مقلاه، ونضع فيها السكر مع الماء ونقلبه مرة واحدة فقط، ونتركه على النار لحين إذابة السكر نهائياً وتحوله إلى اللون البني الفاتح. نضيف ملعقتين الزبدة إلى خليط السكر ونتركه لمدة تتراوح ما بين نصف دقيقة والدقيقة ليس أكثر نضيفه مباشرة إلى الفشار ونقلبه جيدا حتى يتغلغل خليط الكراميل مع الفشار وتصبح حبات الفشار ذات اللون البني. نضعه في صينية مناسبة وندخله الفرن لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله ساخنا.

كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد الفشار بها وسوف نذكرها في مقالات مختلفة.