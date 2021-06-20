طريقة عمل اللازانيا الأصلية بالفراخ واللحمة المفرومة بخطوات بسيطة

طريقة عمل المكرونة الباستا أو المكرونة لا أحد يتخلف على تناولها الكبير والصغير يعشقها بكل المذاقات والأضافات لها نوعان من الصوص الأحمر والأبيض. تشكل من عجينة واحده تتكون من دقيق وصفار بيض وماء. ولها أحجام وأشكال مختلفه منها الأسباجتي، القلم، حلزوني، شرائح، مجوفة. تقدم المطاعم الكبري المكرونة بأبتكارات مختلفة وشهية.

طريقة عمل اللازانيا الأصلية

اللازانيا تشبه المكرونة بالشاميل بأختلاف شكلها يطلب البعض تناولها في العزومات والمناسبات وهي أكله أيطالية تختلف طريقة تحضريها لكل بلد عن الأخري ولكن المكون الرئيسي في تحضيرها شرائح اللازانيا بإختلاف الحشوات اللحمة أوالفراخ مع الخضروات المفضله.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

المكونات

علبة مكرونة لازانيا.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

حبه فلفل أحمر حامي ( أختياري ).

حبه فلفل رومي أخضر مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

كوب كبير جبنة موتزريلا مبشورة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

مكونات البشاميل

ملعقتان كبيرة دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة زبده.

لتر حليب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير اللحمة المفرومة

نضع طاسة مناسبة على النار.

نضيف ملعقتان من الزيت.

نضع البصل المفروم، الفلفل الرومي ، الفلفل الحار.

نقلبهم جيداً حتي يدبل البصل.

نضيف ملعقة كبيرة من الثوم.

نقلبهم ثم نتركهم لمده دقيقتان.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل والثوم.

نضيف الصلصة، الملح، الفلفل الأسود.

نتركها على النار حتي النضج.

طريقة تحضير البشاميل

نضع على النار حلة مناسبة عميقة.

نضع الزبدة، الدقيق.

نقلبهم حتي يصبح لونهم ذهبي.

نضيف بالتدريج اللبن مع التقليب المستمر.

نضيف الفلفل الأسود، الملح.

نحصل على خليط سائل ويرفع من على النار.

طريقة تحضير اللازانيا

مدون على علبة شرائح اللازانيا جاهزة الأستخدام.

أو تحتاج إلي سلق لمدة دقائق معدودة.

نحضر صنينة مناسبة.

نضع طبقة من البشاميل، نفردها بكامل الصينية.

نضع شرائح الباستا بالتساوي في الصينية.

نضع طبقة من اللحمة المفرومة، نساويها على شرائح المكرونة.

نضع طبقة أخيرة من شرائح اللازانيا.

نضع الطبقة الأخيرة من البشاميل.

نفرد الجبنة الموتزريلا.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 ْ درجة.

ترص في أطباق التقديم، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل اللازانيا بالفراخ

المكونات

علبة شرائح باستا.

نصف كيلو بانية مقطع مكعبات كبيرة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

حبة جزر مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة بسلة.

زيت نباتي.

مكونات البشاميل

ثلاث ملاعق دقيق.

ثلاث مكعبات زبدة.

كيلو ونصف لبن.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

مكعب مرقة دجاج.

كوبان جبنة موتزريلا.

طريقة تحضير صدور الفراج

نغسل الصدور جيدا.

نقطعها مكعبات كبيرة.

نضع طاسة متوسطة على النار.

نضيف الزيت، الثوم.

نشوح الثوم، حتي يحمر لونه.

نضيف بشر الجزر، البسلة.

نقلبهم مع الثوم.

نضيف صدور الفراخ.

نضيف الملح، الفلفل الأسود.

نقلبهم ونتركهم على النار حتي تنضج.

طريقة عمل البشاميل

نضع حلة صغيرة على نر متوسطة.

نضع مكعبات الزبدة والدقيق.

نقلبهم حتي يصبح لون الدقيق ذهبي.

نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر.

نضيف مكعب المرق، الملح، الفلفل الأسود.

نستمر في التقليب حتي نحصل على خليط سائل.

نحضر صينية بايركس مقاس وسط.

نضع طبقة من البشاميل ونفردها.

نرص شرائح اللازانيا بالتساوي.

نضع صدور الدجاج ونفردها.

نضع طبقة أخري من شرائح اللازانيا.

نضع أخر طبقة من البشاميل.

نضيف الجبنة المبشورة.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 ْ.

لمدة نصف ساعة.

تقدم ساخنة بجانها السلطات.

طريقة تحضيراللازانيا