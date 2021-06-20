كريم الشوفان أقوى كريم طبيعي لإزالة الجفاف والبقع الداكنة من الجسم كله

يعتبر كريم الشوفان من كريمات التقشير الطبيعي للبشرة، حيث يمنح الجسم نعومة وترطيب ويزيل الجفاف تماماً، كما أنه يزيل البقع الداكنة عن بشرة الجسم، ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية بدلاً من المستحضرات الصناعية، التي تسبب مشاكل كثيرة للبشرة وتكلفنا الكثير من المال، تتميز الكريمات الطبيعية بأنها مفيدة للبشرة ولا تسبب لها أى ضرر، حيث تغذي البشرة وتمنحها النضارة واللمعان، وتساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الشوفان لإزالة الجفاف والبقع الدكنة من الجسم. مكونات عمل كريم الشوفان مكونات عمل كريم الشوفان تتميز مكونات عمل الكريم بأنها متوفرة وغير مكلفة، ويتم إعداد الكريم بالمكونات التالية:- نصف كوب من الشوفان المطحون.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كريم الشوفان بالخطوات التالية:- نخلط نصف كوب من الشوفان المطحون وكوب من عصير الليمون، ثم نضيف كوب من الحليب ونقلب المكونات جيداً.

ثم نوزع الكريم على كامل الجسم ونتركه حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الجسم حتى تزول القشور ونغسل البشرة بالماء الدافئ.

ثم ندهن الجسم كله بزيت اللوز، الذي يساعد على ترطيب البشرة.

يمكن إستبدال عصير الليمون بماء الورد في حالة الحساسية من الليمون. كريم الشوفان وماء الورد لتفتيح الوجه نقوم بخلط ملعقتين من الشوفان المطحون مع أربع ملاعق ماء ورد، ونقلب المكونات حتى نحصل على مزيج كريمي ثم يتم وضعه على الوجه، ويترك لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، ويكرر وضع الخليط مرتين أسبوعياً. فوائد الشوفان للبشرة فوائد الشوفان للبشرة يتميز الشوفان بفوائد كثيرة ومتنوعة تفيد البشرة منها مايلي:ـ يعمل الشوفان على ترطيب بشرة الجسم وإزالة الجفاف.

يفتح لون البشرة ويوحد لونها ويزيل البقع الداكنة.

يعتبر مقشر طبيعي للجسم حيث يزيل خلايا الجلد الميتة.

يعتبر الشوفان كولاجين طبيعي يقي من علامات تقدم العمر.

يغذي الشوفان البشرة حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة.

يمتص الشوفان الزيوت الزائدة من البشرة والتي تسبب حب الشباب.

يعالج الشوفان الالتهابات الجلدية والحكة. الوسوم

يعتبر كريم الشوفان من كريمات التقشير الطبيعي للبشرة، حيث يمنح الجسم نعومة وترطيب ويزيل الجفاف تماماً، كما أنه يزيل البقع الداكنة عن بشرة الجسم، ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية بدلاً من المستحضرات الصناعية، التي تسبب مشاكل كثيرة للبشرة وتكلفنا الكثير من المال، تتميز الكريمات الطبيعية بأنها مفيدة للبشرة ولا تسبب لها أى ضرر، حيث تغذي البشرة وتمنحها النضارة واللمعان، وتساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الشوفان لإزالة الجفاف والبقع الدكنة من الجسم. مكونات عمل كريم الشوفان مكونات عمل كريم الشوفان تتميز مكونات عمل الكريم بأنها متوفرة وغير مكلفة، ويتم إعداد الكريم بالمكونات التالية:- نصف كوب من الشوفان المطحون.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كريم الشوفان بالخطوات التالية:- نخلط نصف كوب من الشوفان المطحون وكوب من عصير الليمون، ثم نضيف كوب من الحليب ونقلب المكونات جيداً.

ثم نوزع الكريم على كامل الجسم ونتركه حتى يجف تماماً.

نقوم بفرك الجسم حتى تزول القشور ونغسل البشرة بالماء الدافئ.

ثم ندهن الجسم كله بزيت اللوز، الذي يساعد على ترطيب البشرة.

يمكن إستبدال عصير الليمون بماء الورد في حالة الحساسية من الليمون. كريم الشوفان وماء الورد لتفتيح الوجه نقوم بخلط ملعقتين من الشوفان المطحون مع أربع ملاعق ماء ورد، ونقلب المكونات حتى نحصل على مزيج كريمي ثم يتم وضعه على الوجه، ويترك لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، ويكرر وضع الخليط مرتين أسبوعياً. فوائد الشوفان للبشرة فوائد الشوفان للبشرة يتميز الشوفان بفوائد كثيرة ومتنوعة تفيد البشرة منها مايلي:ـ يعمل الشوفان على ترطيب بشرة الجسم وإزالة الجفاف.

يفتح لون البشرة ويوحد لونها ويزيل البقع الداكنة.

يعتبر مقشر طبيعي للجسم حيث يزيل خلايا الجلد الميتة.

يعتبر الشوفان كولاجين طبيعي يقي من علامات تقدم العمر.

يغذي الشوفان البشرة حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة.

يمتص الشوفان الزيوت الزائدة من البشرة والتي تسبب حب الشباب.

يعالج الشوفان الالتهابات الجلدية والحكة.

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