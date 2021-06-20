ماسك للبشرة الدهنية والحبوب بمكونات طبيعية مع قناع الطين والفحم

ماسك للبشرة الدهنية ، أصحاب البشرة الدهنية يعانون دائماً من زيادة إفراز الزيوت والمسام الواسعة، وتكثر هذه المشكلة عند الانف ومنطقة الجبين، قد تساعد هذه الزيوت البشرة للحفاظ علي نضارتها، ولكن زيادة الإفراز قد تتسبب في بعض المشاكل مثل الحبوب وغيرها، وهنا سنذكر لك افضل وصفة للعناية ببشرتك الدهنية.

ماسك للبشرة الدهنية

يعانون أصحاب البشرة الدهنية من عدم ثبات أي شئ علي بشرتهم؛ لأنها زيتية ويصعب التعامل مع هذه البشرة، كما أن هناك بعض المنتجات الطبية الغير مؤثرة، فلكي تحافظي علي عناية بشرتك يجب عليك حسن اختيار غسول للبشرة الدهنية والمواظبة علي تنظيف البشرة اليومي، وينصح بعض أخصاءين التجميل باستخدام تونر؛ لأنه يساعد علي تنظيف وتطهير البشرة الدهنية ويقلل من إفرازها للزيوت.

ماسك البيض والشوفان والعسل

يساعد هذا الماسك علي تغذية البشرة الدهنية والقضاء علي حب الشباب، وكل ما عليك هو:

نقم بخفق بياض بيضة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة شوفان مطحون.

نقوم بتوزيع الماسك علي البشرة دون منطقة العينين، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر وحافظ علي تكرار هذه الخطوات مرتين أسبوعياً.

قناع الطين والفحم للبشرة الدهنية

يحتوي الطين علي مواد تساعد في القضاء علي السموم الموجودة بالبشرة وإزالة الأوساخ المتراكمة، فلهذا الماسك أهمية عظيمة للعناية بالبشرة: