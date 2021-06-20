طريقة عمل القهوة التركية في المنزل على أصولها بطعم ألذ من الكافيهات

طريقة عمل القهوة التركية ؛ من منا لا يستطيع ألا يحب تناول فنجانًا من القهوة التركي بجودة أفخم المقاهي في البيت بخطوات بسيطة، بدون الحاجة للذهاب للمقهى للاستمتاع بطعمها، الآن يمكنكم تحضيرها في البيت على الأصول التركية بكل سهولة، لأننا سنقدم لكم كل الخطوات بشكل تفصيلي في نقاط بسيطة جدًا. طريقة عمل القهوة التركية المكونات ملعقة من البن المطحون طازج وفي حال الرغبة بتناولها وهي ثقيلة يتم إضافة نصف ملعقة أخرى.

من ملعقة إلى ملعقتان من السكر (اختياري).

فنجان من الماء البارد.

نصف ملعقة صغيرة من بذور الحبهان.

1/8 ملعقة من القرفة المطحونة وجوزة الطيب أو القرنفل. طريقة التحضير توضع كل المكونات في وعاء القهوة ويتم خفقها جيدًا يمكن باستخدام شوكة.

ترفع على نار هادئة تمامًا حتى تمام الغليان.

عند ظهور أول الفقاعات على وجبه الوعاء يتم صب القليل منها في الوعاء.

ثم ترفع مرة أخرى على النار والقيام بصب المتبقي من القهوة. طريقة عمل القهوة التركية بالحليب المكونات ملعقة صغيرة من القهوة.

1 ملعقة من السكر.

كوب من الحليب. طريقة التحضير يتم وضع القهوة + السكر في الوعاء.

ثم سكب الحليب على المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس.

ومن ثم ترفع على نار هادئة تمامًا مع تقليبها مرتين حتى تصبح ناضجة تمامًا.

تُسكب القهوة في الفنجان على مرتين للحصول على قوام + وش مضبوط مثل المقاهي. طريقة عمل القهوة التركية المكوناتطريقة عمل القهوة التركية بالحليب طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة المكونات ثلاثة ملاعق صغيرة من القهوة.

ملعقة أو ملعقة ونصف من السكر.

فنجان صغيرة من الحليب.

1 فنجان صغيرة من الماء.

رشة من القرفة أو رشة من جوزة الطيب. طريقة التحضير ضعي نصف كمية كلًا من الماء + الحليب في وعاء وارفعيه على نار هادئة تمامًا.

ثم ضعي كلًا من القهوة + السكر + رشة القرفة أو رشة جوزة الطيب مع الكمية المتبقية من الحليب والماء في كوب آخر.

يتم خفق الكميات الأخرى على البارد حتى تتشكل مثل الرغوة الكثيفة.

بعد أن يصل خليط الماء والحليب إلى تمام الغليان يتم سكب الخليط البارد.

ثم خفق كل المكونات معًا على نار هادئة جدًا.

يجب الحرص على أن تكون النار هادئة جدًا وفور ظهور الرغوة الكثيفة من الأعلى يتم صبها في الأكواب ثم تقدم على الفور. طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفةطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل القهوة التركية ؛ من منا لا يستطيع ألا يحب تناول فنجانًا من القهوة التركي بجودة أفخم المقاهي في البيت بخطوات بسيطة، بدون الحاجة للذهاب للمقهى للاستمتاع بطعمها، الآن يمكنكم تحضيرها في البيت على الأصول التركية بكل سهولة، لأننا سنقدم لكم كل الخطوات بشكل تفصيلي في نقاط بسيطة جدًا. طريقة عمل القهوة التركية المكونات ملعقة من البن المطحون طازج وفي حال الرغبة بتناولها وهي ثقيلة يتم إضافة نصف ملعقة أخرى.

من ملعقة إلى ملعقتان من السكر (اختياري).

فنجان من الماء البارد.

نصف ملعقة صغيرة من بذور الحبهان.

1/8 ملعقة من القرفة المطحونة وجوزة الطيب أو القرنفل. طريقة التحضير توضع كل المكونات في وعاء القهوة ويتم خفقها جيدًا يمكن باستخدام شوكة.

ترفع على نار هادئة تمامًا حتى تمام الغليان.

عند ظهور أول الفقاعات على وجبه الوعاء يتم صب القليل منها في الوعاء.

ثم ترفع مرة أخرى على النار والقيام بصب المتبقي من القهوة. طريقة عمل القهوة التركية بالحليب المكونات ملعقة صغيرة من القهوة.

1 ملعقة من السكر.

كوب من الحليب. طريقة التحضير يتم وضع القهوة + السكر في الوعاء.

ثم سكب الحليب على المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس.

ومن ثم ترفع على نار هادئة تمامًا مع تقليبها مرتين حتى تصبح ناضجة تمامًا.

تُسكب القهوة في الفنجان على مرتين للحصول على قوام + وش مضبوط مثل المقاهي. طريقة عمل القهوة التركية المكوناتطريقة عمل القهوة التركية بالحليب طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة المكونات ثلاثة ملاعق صغيرة من القهوة.

ملعقة أو ملعقة ونصف من السكر.

فنجان صغيرة من الحليب.

1 فنجان صغيرة من الماء.

رشة من القرفة أو رشة من جوزة الطيب. طريقة التحضير ضعي نصف كمية كلًا من الماء + الحليب في وعاء وارفعيه على نار هادئة تمامًا.

ثم ضعي كلًا من القهوة + السكر + رشة القرفة أو رشة جوزة الطيب مع الكمية المتبقية من الحليب والماء في كوب آخر.

يتم خفق الكميات الأخرى على البارد حتى تتشكل مثل الرغوة الكثيفة.

بعد أن يصل خليط الماء والحليب إلى تمام الغليان يتم سكب الخليط البارد.

ثم خفق كل المكونات معًا على نار هادئة جدًا.

يجب الحرص على أن تكون النار هادئة جدًا وفور ظهور الرغوة الكثيفة من الأعلى يتم صبها في الأكواب ثم تقدم على الفور. طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفةطريقة التحضير

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