لو عندك فازلين تعالي اقولك هيخلي شعرك المموج والمجعد لخيوط من حرير في ساعة واحدة

يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي يهتم بها كل الناس سواء كان نساء أو رجال أو أطفال ودائمًا ما يحاولون تجربة وصفات جديدة طبيعية حتى يتمتعون بشعر ناعم دائمًا صحى ذات بريق ناعم ومميز، ولذلك فقد جئنا لكم بوصفة صنع كريم الفازلين الذي يمنح الشعر النعومة والجمال الطبيعي للشعر.

طريقة عمل كريم الفازلين لتنعيم الشعر في المنزل

الكثير من الناس تفضل استخدام الفازلين للشعر فوائد المتعددة التي تعطي الشعر اللمعان والجمال، وسوف نتعرف على طريقة عمل الفازلين في المنزل وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

المكونات

معلقتين من الفازلين الطبي

٣ ملاعق من زيت الزيتون

٣ ملاعق من زيت جوز الهند

٣ ملاعق من جل الصبار الخام

ملعقتين من النشا

٣ ملاعق من مسحوق الكركم

٣ ملاعق من زيت اللافندر العطري

كبسولات فيتامين E

طريقة التحضير

في البداية لابد من محاولة تسيح الفازلين الطبيعي حتى يكون سائل ويسهل مزجه مع باقي المكونات ويتم ذلك من خلال عمل تسخين له بالبخار.

بعد ذلك نضيف كل جل الصبار، والنشا، والكركم، الزيوت إليه ورفعها على النار و التقليب المستمر لمدة 5 دقائق حتى تحصلي القوام الكريمي المطلوب، وبعد ذلك نضيف زيت اللافندر، وبعد رفعة من على النار يتم وضع كبسولات الفيتامين E ونترك هذا الخليط حتى يبرد تمامًا ثم يوضع في علبة تناسب هذه الكمية، ويفضل وضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، ويمكنك استخدامه على الشعر في أي وقت بعد الاستحمام.

طريقة أخرى لصناعة كريم الفازلين في المنزل

المكونات

30 جرام شمع عسل

ربع كوب من زيت الزيتون الطبيعي

طريقة التحضير

يرفع جميع المكونات على نار هادئة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، حتى يتم ذوبان كل المكونات بشكل كامل، ثم يوضع في علبة من الزجاج، بعد ذلك يترك حتى تبرد نهائيًا ويمكن الاستخدام الآن على شعر نظيف ومغسول حتى تظهر أفضل نتيجة.