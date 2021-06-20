ضعي كريم بانثينول لشعرك الخشن والمجعد وحوليه لشعر انسيابي وحرير

كريم البانثينول، يعد من أهم الكريمات التي تقوم بعلاج الشعر والجلد والبشرة، فهو يدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل كما أنه يساعد على تقوية الشعر ولمعانه، وهو أحد الكريمات الآمنة ويوجد منه نوعان نوع يحمل مادة الكورتيزون ويستخدم من أجل الالتهابات الجلدية والآخر لا يحمل تلك المادة.فوائد كريم بانثينول للشعر
- ترطيب الشعر وزيادة رطوبة البصيلات
- إطالة الشعر ويعمل على زيادة نموه
- التخلص من تساقط الشعر
- زيادة كثافة الشعر
- تقليل الهيشان
- زيادة سمك الخصلات
- التخلص من الأتربة واي مواد تسبب التلف والجفاف
- تدليك فروة الرأس
- إزالة تشابك الشعر وتصفيفه
- تحسين ملمس الشعر
تعددت طرق استخدام كريم البنثينول، وهي الآتية:
الطريقة الأولى
- إضافته إلى البلسم أو الشامبو الخاص بك
الطريقة الثانية
- إضافة الكريم إلى زيوت الشعر
الطريقة الثالثة
- شراء شامبو البنثينول
الطريقة الرابعة
- تفريغ كريم البنثينول وخلطه بزيت الزيتون او زيت اللوز
- وضعه على فروة الرأس
- غسله بالمياه والشامبو الخاص بك
الطريقة الخامسة
المكونات
- بنثينول
- فيتامين E
- زيت الجو جوبا
- زيت الجلسرين
- زيت الارجان
- زيت الافوكادو
طريقة التطبيق
- خلط المكونات جميعها ببعضها جيدًا
- عند الوصول الى الذوبان المطلوب وضع الخلطة على الشعر
- ترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة
- وضعه على الشعر وفروة الرأس وتركه لمدة ساعة
- غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص بك
الطريقة السادسة
المكونات
- شامبو بانثينول
- مياه
- زيوت للشعر الطبيعية
طريقة التطبيق
- غسل الشعر جيدًا بالمياه والشامبو والبلسم جيدًا
- استخدام الشامبو الخاص بالبانثينول بعد ذلك
- لابد من تدليك فروة الرأس جيدًا عند وضعة على الرأس
- لا بد من ترك الشامبو على الشعر مدة لا تقل عن 10 دقائق
- اشطفي الشعر مرة أخرى بالمياه
- إضافة الزيوت المفيدة للشعر كزيت اللوز أو زيت الزيتون للشعر لتغذيته.
الوسوم
كريم البانثينول، يعد من أهم الكريمات التي تقوم بعلاج الشعر والجلد والبشرة، فهو يدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل كما أنه يساعد على تقوية الشعر ولمعانه، وهو أحد الكريمات الآمنة ويوجد منه نوعان نوع يحمل مادة الكورتيزون ويستخدم من أجل الالتهابات الجلدية والآخر لا يحمل تلك المادة.فوائد كريم بانثينول للشعر
- ترطيب الشعر وزيادة رطوبة البصيلات
- إطالة الشعر ويعمل على زيادة نموه
- التخلص من تساقط الشعر
- زيادة كثافة الشعر
- تقليل الهيشان
- زيادة سمك الخصلات
- التخلص من الأتربة واي مواد تسبب التلف والجفاف
- تدليك فروة الرأس
- إزالة تشابك الشعر وتصفيفه
- تحسين ملمس الشعر
تعددت طرق استخدام كريم البنثينول، وهي الآتية:
الطريقة الأولى
- إضافته إلى البلسم أو الشامبو الخاص بك
الطريقة الثانية
- إضافة الكريم إلى زيوت الشعر
الطريقة الثالثة
- شراء شامبو البنثينول
الطريقة الرابعة
- تفريغ كريم البنثينول وخلطه بزيت الزيتون او زيت اللوز
- وضعه على فروة الرأس
- غسله بالمياه والشامبو الخاص بك
الطريقة الخامسة
المكونات
- بنثينول
- فيتامين E
- زيت الجو جوبا
- زيت الجلسرين
- زيت الارجان
- زيت الافوكادو
طريقة التطبيق
- خلط المكونات جميعها ببعضها جيدًا
- عند الوصول الى الذوبان المطلوب وضع الخلطة على الشعر
- ترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة
- وضعه على الشعر وفروة الرأس وتركه لمدة ساعة
- غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص بك
الطريقة السادسة
المكونات
- شامبو بانثينول
- مياه
- زيوت للشعر الطبيعية
طريقة التطبيق
- غسل الشعر جيدًا بالمياه والشامبو والبلسم جيدًا
- استخدام الشامبو الخاص بالبانثينول بعد ذلك
- لابد من تدليك فروة الرأس جيدًا عند وضعة على الرأس
- لا بد من ترك الشامبو على الشعر مدة لا تقل عن 10 دقائق
- اشطفي الشعر مرة أخرى بالمياه
- إضافة الزيوت المفيدة للشعر كزيت اللوز أو زيت الزيتون للشعر لتغذيته.
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