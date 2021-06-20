تحدي مفعول كريم الكركم لتبييض الوجه وتوحيد لون البشرة إزالة الجلد الميت والتجاعيد من أول مرة

تحب النساء أن تمتلك بشرة ووجه ابيض، فتستخدم العديد من مستحضرات التجميل أو مستحضرات العناية بالبشرة، ولكن المنتجات الصناعية تسبب تلف الوجه وإصابته بالتجاعيد المبكرة، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه بكل أمن وسهولة دون أن تسبب أي ضرر للوجه، ومن هذه الوصفات وصفة الكركم لتبيض الوجه.

وصفة الكركم والحمص المطحون لتبييض الوجه

الكركم من المنتجات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الوجه وجعله مشرقًا، فهو يدخل في صناعة العديد من منتجات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، فالكركم غني بالعديد من الفيتامينات والكولاجين الطبيعي الطبيعي، وإليك سيدتي وصفة الكركم لتبيض الوجه بالتفصيل.

مكونات الوصفة

3 ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

عصير ليمونة صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

طريقة إعداد واستعمال الوصفة

في عبوة صغيرة الحجم، يتم مزج المكونات جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب.

بعدها يتم فرد الخليط على الوجه بواسطة فرشاة فرد الماسكات أو باستخدام الأصابع.

يترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تمامًا.

بعدها يتم فرك الخليط باستخدام أصابع اليد وفي حركات دائرية.

بعد ذلك يتم مسح الوجه بقطعة من القطن مغموسة في الحليب أو ماء الورد الطبيعي لإزالة لون الكركم من على الوجه.

بعدها يتم شطف الوجه بالماء الدافئ والصابون، وتجفيفه جيدًا باستخدام فوطة وجه قطنية وعن طريق الطبطبة.

بعدها يتم ترطيب الوجه باستخدام ماء الورد الطبيعي أو أي زيت طبيعي.

يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ولمدة شهرين، وبعدها ستلاحظين أن وجهك أصبح ابيض ومشرق.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة حليب جوز الهند.

طريقة الإعداد والاستخدام