لتخزين بامية خضراء وطازجة ضيفي إليها المكون السحري والنتيجة ولا في الخيال

تصنف البامية من الخضار الموسمي الذي يتوفر في فصل الصيف كما إنها من الخضروات الجيدة التي تستخدم في تقليل الوزن، فهي أيضاً مصدر مهم للمعادن والفيتامينات وذات قيمة غذائية وفوائد صحية عالية، ولأنها من الخضراوات الموسمية تفضل ربة المنزل تخزينها وتناولها في غير أوانها، لذلك وفرنا أسهل الطرق والمكونات التي تساعدها في التخزين بسهولة وبدون جهد وبأقل التكاليف.

الفوائد الغذائية للبامية

تحتوي البامية على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تعمل على وقاية الجسم من بعض الأمراض والمشكلات الصحية منها:

تحتوي على البروتين الذي يستخدم في علاج خلايا سرطان الثدي.

مصدر مهم من مصادر حمض الفوليك.

تصنف من الأطعمة الغنية بالألياف التي تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.

تحافظ على الجهاز الهضمي للإنسان وتعمل على منع الإمساك.

عليكي سيدتي اختيار البامية الخضراء الطازجة ويفضل البامية الزيرو للتخزين.

قومي بغسل حبات البامية وأفرديها على فوطة قطن نظيفة واتركيها حتى تجف تماماً

ضعي وعاء على النار يحتوي على كمية مناسبة من الماء مع عصير ليمونه ورشة ملح واتركيها حتى الغليان.

قمعي البامية بطريقة جيدة ثم ضعيها في الماء المغلي واتركيها دقيقتين فقط.

صفي الماء المغلي من الوعاء جيداً ثم قومي بشطف البامية بالماء البارد حتى تتأكدي من الحفاظ على لونها.

ضعيها جانباً واتركيها تتصفي من الماء نهائياً، ثم بعد ذلك قومي بتعبيتها في أكياس التخزين وأفرغي الهواء جيداً من الكيس وأحكمي غلقه.

قومي بغسل حبات البامية جيداً واتركيها حتى تجف، ثم يقطع العنق والطرف، وبعد ذلك تقطع البامية حلقات متساوية.

ضعي وعاء على النار به قدر مناسب من الماء مع عصير ليمونه وقشر الليمونة أيضاً بالماء.

ضعي حبات البامية في الماء واتركيها تغلي لمدة ثلاث دقائق.

قومي بتصفية حلقات البامية جيداً ثم اتركيها تبرد تماماً.

ضعي البامية في أكياس التخزين وأفرغي الهواء منها وأحكمي غلقها.

طريقة تخزين البامية الخضراءطريقة تخزين البامية الويكة