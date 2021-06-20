ماسك النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في دقائق اقوي كيراتين طبيعي للشعر

ماسك النشا لفرد الشعر الخشن، طرق فرد الشعر متعددة ومن أهمها ما يعتمد على مكونات ومنتجات طبيعية إلى جانب النشا، وتكون تلك المكونات الإضافية من بين محفزات عمل النشا، وتزيد من قدرته الفعالة على الفرد، والترطيب للشعر، ومن بين تلك المواد المساعدة للنشا في أن يؤدي عمله في التنعيم للشعر بكفاءة إضافة بعض أنواع من الزيوت الطبيعية والمعروف فوائدها المتعددة لخصلات الشعر، وعن أهم الطرق، وأشهرها لفرد الشعر باستعمال النشاء نتحدث في الفقرات القادمة بالتفصيل.

ماسك النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد

تلك الطريقة أثبتت فعاليتها، وتم تجريبها من قبل العديد من النساء، والاتي أشدن بقوة تأثيرها في فرد وتنعيم الشعر، والقضاء على ملمسه الخشن.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان مكون النشاء.

ملعقتان مكون زيت الزيتون الأصلي.

كمية لبن رائب حوالي ملعقتين.

زيت الخروع ملعقة واحدة.

طريقة التحضير والاستعمال للخلطة:

الإحضار لوعاء جاف ونظيف ملائم لخلط النشاء مع مكون الزبادي في البداية، وذلك حتى نحصل على قوام كثيف للخليط.

نضيف بعد ذلك زيت الزيتون، ونعيد التقليب وبشكل مستمر.

بعد ذلك نضيف مكون زيت الخروع، ونقلب الخليط بالكامل إلى أن نحصل على خلطة قوامها متوسط، وتصلح لأن يتم فردها فوق الرأس.

نأخذ كمية من الخليط على اليدين، ونمسح بها على خصلات الشعر، مع عدم إهمال ملامسة المزيج لمنابت الشعر.

نأخذ كمية مناسبة، وندلك أطراف خصل الشعر بها، وبشكلٍ جيد.

نلاحظ أن الخليط سهل الفرد على الشعر، ولا بد من بقائه مدة عشرين دقيقة على خصل الشعر.

بعد انقضاء المدة، يغسل الشعر، ويصفف، ونلاحظ أنه أصبح أكثر نعومة من أي وقتٍ مضى.

كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي

المكونات:

بيضة مخفوقة وتكون كاملة.

ملعقتان نشا.

ملعقة زيت الجرجير.

ملعقة زيت السمسم.

خمس قطرات الفيتامين إيه.

طريقة التحضير والاستعمال: