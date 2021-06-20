طريقة عمل الفلافل في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة

طريقة عمل الفلافل أو الطعمية كما يطلق عليها في مصر فهي من الأكلات الشعبية الشهيرة في الوطن العربي، مع اختلاف مسمياتها أو بعض الإضافات إليها، ولكنها تشتهر أكثر في مصر حيث تعتبر طبق رئيسي في إفطار معظم المصريين خاصةً في المناطق الشعبية إلى جانب الفول والباذنجان وغيرها، وتعتبر مجموعة البهارات المستخدمة في الطعمية هي سر نجاحها مثل المطاعم بالضبط، بل بمذاق ورائحة أقوى. طريقة عمل الفلافل أو الطعمية في المنزل: طريقة عمل الفلافل أو الطعمية في المنزل: بهارات الطعمية: ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة كبيرة شمر.

مقدار ملعقة كبيرة حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

½ ملعقة صغيرة ببريكا.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود. مقادير عجينة الطعمية: مقادير عجينة الطعمية: ½ كيلو فول مدشوش منقوع.

بصلة مقطعة إلى مكعبات كبيرة.

٣ فصوص ثوم صحيح.

٢ ملعقة كبيرة من بهارات الطعمية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

حزمة صغيره كزبرة مع بقدونس خضراء.

بعض عيدان كرات.

ملح. طريقة تحضير الفلافل على الطريقة المصرية: طريقة تحضير الفلافل على الطريقة المصرية: في المطحنة الكهربائية نبدأ بإضافة ⅔ من كمية الفول المنقوع ونطحنه جيداً. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات مع تقطيع الخضرة والبصل والكرات حتى يسهل فرمه بدون إضافة التوابل والملح، ثم نقوم بفرمها مرة أخرى جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. كما يجب أن نضيف القليل من الماء، مقدار ملعقتين تقريباً حتى نحصل على القوام المطلوب، ونقلب العجينة جيدا ثم نعيد فرمها لمدة ثم نعود ونقلبها جيداً ونفرمها مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة لينة، وتعتمد نجاح عجينة الطعمية على هذه الخطوة. ثم نقوم بإضافة باقي كمية الفول المدشوش مع التوابل والملح ونخلطهم مره أخري حتى نحصل على القوام المطلوب. كما ينبغي أن نقوم بسكب العجينة في بوله ونغطيها بكيس نايلون وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة. ومن ثمة نقوم بتشكيلها على شكل دوائر وأقراص على حسب الرغبة سواء كبيرة أو صغيرة ونقليها في زيت ساخن غزير حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. الوسوم

طريقة عمل الفلافل أو الطعمية كما يطلق عليها في مصر فهي من الأكلات الشعبية الشهيرة في الوطن العربي، مع اختلاف مسمياتها أو بعض الإضافات إليها، ولكنها تشتهر أكثر في مصر حيث تعتبر طبق رئيسي في إفطار معظم المصريين خاصةً في المناطق الشعبية إلى جانب الفول والباذنجان وغيرها، وتعتبر مجموعة البهارات المستخدمة في الطعمية هي سر نجاحها مثل المطاعم بالضبط، بل بمذاق ورائحة أقوى. طريقة عمل الفلافل أو الطعمية في المنزل: طريقة عمل الفلافل أو الطعمية في المنزل: بهارات الطعمية: ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة كبيرة شمر.

مقدار ملعقة كبيرة حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

½ ملعقة صغيرة ببريكا.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود. مقادير عجينة الطعمية: مقادير عجينة الطعمية: ½ كيلو فول مدشوش منقوع.

بصلة مقطعة إلى مكعبات كبيرة.

٣ فصوص ثوم صحيح.

٢ ملعقة كبيرة من بهارات الطعمية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

حزمة صغيره كزبرة مع بقدونس خضراء.

بعض عيدان كرات.

ملح. طريقة تحضير الفلافل على الطريقة المصرية: طريقة تحضير الفلافل على الطريقة المصرية: في المطحنة الكهربائية نبدأ بإضافة ⅔ من كمية الفول المنقوع ونطحنه جيداً. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات مع تقطيع الخضرة والبصل والكرات حتى يسهل فرمه بدون إضافة التوابل والملح، ثم نقوم بفرمها مرة أخرى جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. كما يجب أن نضيف القليل من الماء، مقدار ملعقتين تقريباً حتى نحصل على القوام المطلوب، ونقلب العجينة جيدا ثم نعيد فرمها لمدة ثم نعود ونقلبها جيداً ونفرمها مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة لينة، وتعتمد نجاح عجينة الطعمية على هذه الخطوة. ثم نقوم بإضافة باقي كمية الفول المدشوش مع التوابل والملح ونخلطهم مره أخري حتى نحصل على القوام المطلوب. كما ينبغي أن نقوم بسكب العجينة في بوله ونغطيها بكيس نايلون وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة. ومن ثمة نقوم بتشكيلها على شكل دوائر وأقراص على حسب الرغبة سواء كبيرة أو صغيرة ونقليها في زيت ساخن غزير حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

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