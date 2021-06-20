وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم في ثواني

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله، إزالة الشعر الزائد بالفازلين من بين الطرق الأهم والأفضل لكي تتم عملية التخلص من أي شعر زائد مهما كانت كثافته باستعمال مكون الفازلين بالإضافة له مع مكونات أخر، وتجعل من الفازلين مكون فعال في القضاء على أي إنبات سريع للشعر على سطح الجلد، ومن خلال ما يلي نتعرف على الوصفات التي يدخل في تركيبها الفازلين لإنهاء نمو الشعر فيما تحت طبقة الجلد، وهي من أكثر المشكلات التي تشكو منها الكثيرات.

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله

من الممكن الاستعانة بهذا المكون وهو الفازلين إذ يتناسب استعماله في الكثير من الوصفات للعناية بصحة وجمال الجلد، ومن الممكن أن يستعمل من بين مكونات وصفة تأثيرها رائع في الإزالة التامة للشعر الوبري، أو الكثيف.

المكونات:

ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

نصف الملعقة زيت زيتون.

ملعقتان ماء.

طريقة التحضير والاستعمال للخليط:

نحضر الوعاء المناسب للخلط لكل المكونات.

نضع الفازلين، ونحاول أن نخفف من لزوجته في البداية بإضافة كمية من زيت الزيتون المذكورة بالمكونات، ثم نقلب حتى يخف قوام الفازلين.

نحاول المزج الجيد ما بين النشاء بإضافته بالتدريج، وذلك حتى تتكون عجينة طرية الملمس، وقوامها مناسب للفرد فوق السطح من الجلد.

من الممكن أن نحتاج لملعقة الماء لمحاولة التخفيف من القوام إن لزم الأمر.

بعد الحصول على العجينة المرغوبة، نستعملها بشكلٍ مباشرٍ فوق الجلد، ثم ننتظر مدة تزيد عن العشر دقائق.

من الممكن أن ننتزع بعد ذلك طبقة العجينة من الجلد، وستزول معها طبقة الشعر المتواجدة بالجلد.

تكرار تلك الخطوة على مختلف مناطق الجسم التي تحتاج لإزالة الشعر.

الخليط منع النمو للشعر حوالي عشرين يومًا، وبعدها من الممكن التكرار لمرة أخرى للخطوات السابقة.

الطريقة اليابانية لإزالة الشعر

المكونات:

ملعقتان فازلين.

ملعقتان مكون الحمص البودر.

ملعقة صغيرة فيتامين إي.

ملعقة لبن سائل.

الاستعمال والتحضير للوصفة: