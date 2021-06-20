معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن في نصف ساعة اقوي من الكيراتين

معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن ، يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التيي يمكن صنعها باستخدام مكونات من الطبيعة وذلك من أجل ترميم الشعر الخشن وتنعيمه وفرد أي تجعيدات توجد به، فمن المعروف أن الكيراتين والبروتين في صالونات ومراكز تجميل السيدات أمور مكلفة وباهظة الثمن جدًا وهذا ما تعجز عن فعله العديد من السيدات لذلك الوصفات الطبيعية في المنزل أصبحت تغنيكي عن دفع كل هذه الأموال وأشهر الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر الخشن وفرد التجعيدات هو ماسك الموز وكذلك ماسك النشا ومن خلال هذا المقال ستتعرفين على خطوات عمل هاتان التجربتان بكل سهولة في البيت. معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن مكونات الماسك : كوب واحد من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط النشا وعسل النحل الأبيض وكوب الزبادي مع بعضهم البعض جيدًا حتى تمام التجانس وزوال التكتلات.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على المزيج السابق واستمري بالتقليب حتى يمتزجوا سويًا لشعر حريري .

قومي بتقسيم الشعر إلى خصل متساوية وابدأي بفرد المزيج على شعرك عن طريق استخدام فرشاة خاصة بالصبغة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ومن ثم اغسليه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لك.

يجب استخدام البلسم أو حمام الكريم بعد هذا الماسك.

كرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع. وصفة الموز والأفوكادو لفرد الشعر والتنعيم وصفة الموز والأفوكادو لفرد الشعر والتنعيم مكونات الوصفة : نصف ثمرة من الأفوكادو.

ثمرة كاملة من الموز “حجم متوسط”.

ربع فنجان من لبن جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة استخدام الوصفة يجب خلط كل المكونات السابق ذكرها جيدًا مع بعضهم البعض والاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام ناعم كريمي.

ابدأي الآن بفرد الماسك على شعرك كله من الجذور إلى كل أطرافه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ويفضل أن تستمر لساعة.

اغسلي شعرك جيدًا من الماسك بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

يجب عليك تكرار استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر حتى تحصلين على أفضل نتيجة. الوسوم

معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن ، يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التيي يمكن صنعها باستخدام مكونات من الطبيعة وذلك من أجل ترميم الشعر الخشن وتنعيمه وفرد أي تجعيدات توجد به، فمن المعروف أن الكيراتين والبروتين في صالونات ومراكز تجميل السيدات أمور مكلفة وباهظة الثمن جدًا وهذا ما تعجز عن فعله العديد من السيدات لذلك الوصفات الطبيعية في المنزل أصبحت تغنيكي عن دفع كل هذه الأموال وأشهر الوصفات المستخدمة في تنعيم الشعر الخشن وفرد التجعيدات هو ماسك الموز وكذلك ماسك النشا ومن خلال هذا المقال ستتعرفين على خطوات عمل هاتان التجربتان بكل سهولة في البيت. معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن معجزة كريم النشا لترطيب وتنعيم الشعر المجعد الخشن مكونات الماسك : كوب واحد من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط النشا وعسل النحل الأبيض وكوب الزبادي مع بعضهم البعض جيدًا حتى تمام التجانس وزوال التكتلات.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على المزيج السابق واستمري بالتقليب حتى يمتزجوا سويًا لشعر حريري .

قومي بتقسيم الشعر إلى خصل متساوية وابدأي بفرد المزيج على شعرك عن طريق استخدام فرشاة خاصة بالصبغة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ومن ثم اغسليه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لك.

يجب استخدام البلسم أو حمام الكريم بعد هذا الماسك.

كرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع. وصفة الموز والأفوكادو لفرد الشعر والتنعيم وصفة الموز والأفوكادو لفرد الشعر والتنعيم مكونات الوصفة : نصف ثمرة من الأفوكادو.

ثمرة كاملة من الموز “حجم متوسط”.

ربع فنجان من لبن جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة استخدام الوصفة يجب خلط كل المكونات السابق ذكرها جيدًا مع بعضهم البعض والاستمرار في التقليب حتى تحصلي على قوام ناعم كريمي.

ابدأي الآن بفرد الماسك على شعرك كله من الجذور إلى كل أطرافه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ويفضل أن تستمر لساعة.

اغسلي شعرك جيدًا من الماسك بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

يجب عليك تكرار استخدام هذه الوصفة بشكل مستمر حتى تحصلين على أفضل نتيجة.

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