تجربتي السحرية لإزالة شعر الوجه وتقشيره وإزالة الجلد الميت بدون الم نهائياً

إزالة شعر الوجه تعد مشكلة من ضمن مشكلات كثيرة تواجه الفتيات ولكن هذه المشكلة من أهم المشكلات التي لابد من الإهتمام بها ومعالجتها، ففي مشكلة إزالة شعر الوجه يجب الابتعاد عن كل الطرق والأساليب التي تسبب ألم بعد إستخدامها مثل الخيط أو الشمع، فهما من أخطر الأساليب التي يمكن إستخدامها لإزالة شعر الوجه لأنهما يسببان التهابات بالبشرة، لذلك من الصحي وللمحافظة علي البشرة الإلتزام باستخدام خلطات طبيعية بمكونات معروفة لإزالة شعر الوجه وتشقيره، لأن التقشير خطوة مهمة جدا حتي يزيل جميع خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في ظهور البشرة باللون الداكن. خلطة إزالة شعر الوجه وتقشيره خلطة إزالة شعر الوجه وتقشيره المكونات : كمية مناسبة من العدس الأصفر.

كمية من البطاطا المهروسة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير يتم تحضير وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء الدافئ، ثم نضيف إلي الماء كمية مناسبة من العدس الأصفر ويتم تركه لمدة ليلة كاملة حتي يتم نقعه بطريقة جيدة، وفي اليوم التالي يتم تصفية العدس جيدا من الماء ثم يتم وضعه في الخلاط الكهربائي حتي نحصل علي قوام مثل المعجون.

ثم نقوم بتقشير البطاطا وبعد ذلك يتم هرسها بإستخدام ملعقة، ونستمر في هرس البطاطا حتي نحصل علي عصير منها.

ثم يتم تجهيز طبق ونضع به معجون العدس الأصفر ثم نضيف إليه عصير البطاطا المهروسة، ونقوم بإضافة عصير الليمون ثم نضع العسل الأبيض وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نقوم بوضع هذا المزيج علي الوجه ونتركه لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا، أو نتركه حتي يجف بشكل جيد وبعد هذه المدة يتم إزالة هذا المزيج من علي الوجه، وذلك عن طريق التقشير بالأصابع حيث أن هذه الطريقة تساعد علي إزالة شعر الوجه وتقشيره أيضا.

وبعد الإنتهاء من إزالة المزيج يتم وضع مرطب مناسب للوجه، ومن الأفضل تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات أسبوعيا. طريقة التحضير الوسوم

إزالة شعر الوجه تعد مشكلة من ضمن مشكلات كثيرة تواجه الفتيات ولكن هذه المشكلة من أهم المشكلات التي لابد من الإهتمام بها ومعالجتها، ففي مشكلة إزالة شعر الوجه يجب الابتعاد عن كل الطرق والأساليب التي تسبب ألم بعد إستخدامها مثل الخيط أو الشمع، فهما من أخطر الأساليب التي يمكن إستخدامها لإزالة شعر الوجه لأنهما يسببان التهابات بالبشرة، لذلك من الصحي وللمحافظة علي البشرة الإلتزام باستخدام خلطات طبيعية بمكونات معروفة لإزالة شعر الوجه وتشقيره، لأن التقشير خطوة مهمة جدا حتي يزيل جميع خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في ظهور البشرة باللون الداكن. خلطة إزالة شعر الوجه وتقشيره خلطة إزالة شعر الوجه وتقشيره المكونات : كمية مناسبة من العدس الأصفر.

كمية من البطاطا المهروسة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير يتم تحضير وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء الدافئ، ثم نضيف إلي الماء كمية مناسبة من العدس الأصفر ويتم تركه لمدة ليلة كاملة حتي يتم نقعه بطريقة جيدة، وفي اليوم التالي يتم تصفية العدس جيدا من الماء ثم يتم وضعه في الخلاط الكهربائي حتي نحصل علي قوام مثل المعجون.

ثم نقوم بتقشير البطاطا وبعد ذلك يتم هرسها بإستخدام ملعقة، ونستمر في هرس البطاطا حتي نحصل علي عصير منها.

ثم يتم تجهيز طبق ونضع به معجون العدس الأصفر ثم نضيف إليه عصير البطاطا المهروسة، ونقوم بإضافة عصير الليمون ثم نضع العسل الأبيض وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نقوم بوضع هذا المزيج علي الوجه ونتركه لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا، أو نتركه حتي يجف بشكل جيد وبعد هذه المدة يتم إزالة هذا المزيج من علي الوجه، وذلك عن طريق التقشير بالأصابع حيث أن هذه الطريقة تساعد علي إزالة شعر الوجه وتقشيره أيضا.

وبعد الإنتهاء من إزالة المزيج يتم وضع مرطب مناسب للوجه، ومن الأفضل تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات أسبوعيا. طريقة التحضير

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