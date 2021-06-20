اصنعي بنفسك كريم لتحمير وتوريد الشفايف طبيعيا في المنزل احمرار يدوم لأيام طويلة

الشفايف تعتبر علامة مميزة من علامات الجمال التي تتمتع بها المرأة والفتاة، لذلك تقوم كل إمرأة بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي توريد واحمرار الشفايف حتي يكون لونها طبيعي دون اللجوء إلي إستعمال الروج والذي يعد نوع من أنواع مستحضرات التجميل، ولكن استعماله قد يضر الشفايف ويحدث بها تشققات وتقشير ويؤدي هذا إلي ظهور الشفايف بمظهر غير لائق وغير مرغوب فيه بالنسبة للفتيات، ولهذا السبب يسعي الجميع عن الوصفة الطبيعية التي تظهر الشفايف بلونها الأحمر الطبيعي والذي لا يحتاج إلي استخدام مستحضرات التجميل.
وتكون هذه الوصفة عبارة عن مكون أو أكثر ولكن يكونوا مكونات طبيعية ولا يمكن استخدام أي مكون صناعي، ومن أكثر الأشخاص الذين يلجأون إلي استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد علي احمرار الشفايف، هم الأشخاص الذين يعانون من وجود اسمرار في الشفايف فهذا الشئ من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة لأي فتاة، حيث أنهم يقومون باستخدام مستحضرات التجميل مثل الروج لإخفاء السواد ولكن مع كثرة الإستخدام يؤدي إلي نتائج سيئة.خلطة احمرار الشفايف
المكونات :
- ملعقتان صغيرتان من الفازلين.
- كمية بسيطة من بذور الرمان.
طريقة التحضير :
- عليكي أن تقومي بتحضير طبق صغير وتضعي به بذور الرمان والفازلين، ثم يتم مزج أو هرس الرمان جيدا وامتزاجه مع الفازلين بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك يتم استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وباستمرار حتي تحصلي علي احمرار الشفايف المطلوب وبنتيجة أفضل من إستعمال مستحضرات التجميل.
فوصفة الحناء تعتبر وصفة رائعة وتعطي نتيجة مذهلة لاحمرار الشفايف، وهذا من خلال خلط الحناء مع دم الغزال وكمية بسيطة من الفازلين وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الشفايف ونتركها فترة قصيرة من الوقت ثم يتم غسلها بالماء وبعد ذلك يحدث احمرار للشفايف بشكل طبيعي وتأثيره يدوم لفترة طويلة جدا.
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الشفايف تعتبر علامة مميزة من علامات الجمال التي تتمتع بها المرأة والفتاة، لذلك تقوم كل إمرأة بالبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي توريد واحمرار الشفايف حتي يكون لونها طبيعي دون اللجوء إلي إستعمال الروج والذي يعد نوع من أنواع مستحضرات التجميل، ولكن استعماله قد يضر الشفايف ويحدث بها تشققات وتقشير ويؤدي هذا إلي ظهور الشفايف بمظهر غير لائق وغير مرغوب فيه بالنسبة للفتيات، ولهذا السبب يسعي الجميع عن الوصفة الطبيعية التي تظهر الشفايف بلونها الأحمر الطبيعي والذي لا يحتاج إلي استخدام مستحضرات التجميل.
وتكون هذه الوصفة عبارة عن مكون أو أكثر ولكن يكونوا مكونات طبيعية ولا يمكن استخدام أي مكون صناعي، ومن أكثر الأشخاص الذين يلجأون إلي استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد علي احمرار الشفايف، هم الأشخاص الذين يعانون من وجود اسمرار في الشفايف فهذا الشئ من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة لأي فتاة، حيث أنهم يقومون باستخدام مستحضرات التجميل مثل الروج لإخفاء السواد ولكن مع كثرة الإستخدام يؤدي إلي نتائج سيئة.خلطة احمرار الشفايف
المكونات :
- ملعقتان صغيرتان من الفازلين.
- كمية بسيطة من بذور الرمان.
طريقة التحضير :
- عليكي أن تقومي بتحضير طبق صغير وتضعي به بذور الرمان والفازلين، ثم يتم مزج أو هرس الرمان جيدا وامتزاجه مع الفازلين بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك يتم استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وباستمرار حتي تحصلي علي احمرار الشفايف المطلوب وبنتيجة أفضل من إستعمال مستحضرات التجميل.
فوصفة الحناء تعتبر وصفة رائعة وتعطي نتيجة مذهلة لاحمرار الشفايف، وهذا من خلال خلط الحناء مع دم الغزال وكمية بسيطة من الفازلين وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الشفايف ونتركها فترة قصيرة من الوقت ثم يتم غسلها بالماء وبعد ذلك يحدث احمرار للشفايف بشكل طبيعي وتأثيره يدوم لفترة طويلة جدا.
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