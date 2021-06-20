بكيس نسكافية بجنيه اصبغي شعرك باللون البني الساحر والمميز في المنزل في 30 دقيقة

صبغ الشعر بالنسكافية يعتبر طريقة من ضمن الطرق الطبيعية التي تعطينا نتيجة تشبه نتيجة الصبغات الكيميائية والحناء، ولكن الاختلاف هنا هو استخدام مكونات معروفة وموجودة في المطبخ في أي وقت ولا تضر الشعر نهائي، فقد تعد هذه الطريقة من الطرق المميزة والمفضلة بالنسبة للسيدات الذين يريدون صبغ شعرهم باللون البني سواء كان فاتح أو غامق، حيث يعد اللون البني بكل درجاته من أجمل وأرق ألوان الشعر فهو مناسب للبشرة البيضاء.

ومن الممكن أيضا استخدام هذه الطريقة لإخفاء الشعر الأبيض المزعج بالنسبة لمعظم السيدات، ولابد من اتباع عدة نصائح بعد صبغ الشعر سواء بالحناء أو بهذه الطريقة أو باستخدام الصبغات الكيميائية، وهي ضرورة استعمال شامبو عند الاستحمام يكون هذا الشامبو مناسب لنوع الشعر، وأيضا من الضروري تجنب النزول في حمامات السباحة لأنها تؤثر تأثير سلبي علي الشعر بسبب احتوائها علي نسبة من الكلور.

صبغ الشعر بالنسكافية

المكونات :

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النسكافيه.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

عبوتين من الأكسجين.

يتم تحضير إناء مناسب ويكون بلاستيك ونضع به كمية مسحوق النسكافيه، ثم نضيف إليه كمية مسحوق الكاكاو الخام ثم نضع عصير الليمون ونضيف زيت السمسم، ثم يتم إضافة الأكسجين ونقوم بمزج وخلط كل هذه المكونات بشكل جيد حتي نحصل على خليط متماسك وناعم.

نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر وحتي أطرافه حتي يكون الشعر لون واحد.

يتم ترك الخليط علي الشعر لمدة نصف ساعة تقريبا ومن الممكن أن نتركه أكثر من ذلك، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء والشامبو وبهذه الطريقة يتم صبغ الشعر بكل سهولة وتحصلي علي لون بني مميز.

طريقة التحضير