سر ملعقة الفازلين لشعر طويل وكثيف لحد الركب ادهني شعرك وسيطول بسرعة الصاروخ

الشعر الصحي يحتاج الي عناية خاصة طوال اليوم، استخدام ادوات نظيفه مثل المشط والمقص الخاص بالشعر والبونيه وغيرها من الأدوات الاخري. احدثت الوصفات الطبيعة في تطويل الشعر نتيجة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث انها تحتوي علي مواد طبيعية وغير كميائية وامنة علي الشعر وفي متناول الجميع. خلطة الفازلين لتطويل الشعر المكونات: أربع معالق كبيرة من الفازلين الطبي الأبيض.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

بونيه.

علبة بلاستيك. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الشعر جيدا ثلاث مرات اسبوعيا او حسب ارشادات الطبيب.

نحضر علبة بلاستيك نظيفة ونصع بها أربع معالق كبيرة من الفازلين الطبي الأبيض ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من زيت اللوز، ومعلقة كبيرة من زيت الخروع، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح خليكا واحدا لمدة خمس دقائق.

نضع العلبة في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الإستخدام.

نضع من خليط الفازلين علي الشعر ثلاث مرات اسبوعا.

نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء قبل وضع الخليط ثم بعدها نقوم بوضع كمية كافية من خليط الفازلين وزيت اللوز وباقي المكونات علي الشعر.

نقوم بعمل مساج لفروة الراس والشعر من اعلي الي اسفل حتي يتم توزيع جميع خلطة الفازلين علي الشعر.

نضع البونيه فوق الرأس ونتركها لمدة عشر ساعات.

يفضل وضع خلطة الفازلين قبل النوم بساعتين.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الرأس جيدا بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

يحتوي الفازلين وزيت ، وزيت الزيتون، وزيت الخروع علي مجموعة كبيرة من ، والفيتامينات التي تسهم بشكل كبير في نمو الشعر خلال فترة قصيره. الوسوم

الشعر الصحي يحتاج الي عناية خاصة طوال اليوم، استخدام ادوات نظيفه مثل المشط والمقص الخاص بالشعر والبونيه وغيرها من الأدوات الاخري. احدثت الوصفات الطبيعة في تطويل الشعر نتيجة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث انها تحتوي علي مواد طبيعية وغير كميائية وامنة علي الشعر وفي متناول الجميع. خلطة الفازلين لتطويل الشعر المكونات: أربع معالق كبيرة من الفازلين الطبي الأبيض.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

بونيه.

علبة بلاستيك. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الشعر جيدا ثلاث مرات اسبوعيا او حسب ارشادات الطبيب.

نحضر علبة بلاستيك نظيفة ونصع بها أربع معالق كبيرة من الفازلين الطبي الأبيض ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من زيت اللوز، ومعلقة كبيرة من زيت الخروع، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح خليكا واحدا لمدة خمس دقائق.

نضع العلبة في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الإستخدام.

نضع من خليط الفازلين علي الشعر ثلاث مرات اسبوعا.

نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء قبل وضع الخليط ثم بعدها نقوم بوضع كمية كافية من خليط الفازلين وزيت اللوز وباقي المكونات علي الشعر.

نقوم بعمل مساج لفروة الراس والشعر من اعلي الي اسفل حتي يتم توزيع جميع خلطة الفازلين علي الشعر.

نضع البونيه فوق الرأس ونتركها لمدة عشر ساعات.

يفضل وضع خلطة الفازلين قبل النوم بساعتين.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الرأس جيدا بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

يحتوي الفازلين وزيت ، وزيت الزيتون، وزيت الخروع علي مجموعة كبيرة من ، والفيتامينات التي تسهم بشكل كبير في نمو الشعر خلال فترة قصيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ملعقة الفازلين لشعر طويل وكثيف لحد الركب ادهني شعرك وسيطول بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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