طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه بسرعة رهيبة والتخلص من التجاعيد والكلف

طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه ، تهتم جميع النساء والبنات الصغار في العالم كله ببشرتهن وشعرهن بشكل كبير جدًا حيث أن الجمال والظهور بمظهر لائق وجذاب هو أهم شيء بالنسبة للفتاة والكثير من النساء تذهب إلى صالونات التجميل لعمل الماسكات والليزر والكثير من الأشياء التي تنظف البشرة لتجعلها صافية ولكن كل هذا مكلف وباهظ الثمن بالنسبة للعديد منهن ولذلك نقدم لكل سيدة من خلال هذا المقال وصفات لتبييض البشرة وتفتيحها ومنهم وصفة بالبرتقال ووصفة أخرى بالارز والنشا فقط كل ما يجب عليك فعله أن تتبع الخطوات الآتية. طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه مكونات الوصفة : ملعقة كبيرة من الارز.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كمية قليلة من الماء. خطوات استخدام الماسك في إناء مناسب قومي بمزج الخليط جيدا واضافة كمية مناسبة من الماء جيدًا ومن ثم ارفعيهم على نارهادئة.

ضعي النشا على الماء والارز واستمري بالتقليب جيدًا حتى يصبح قوام المزيج متماسك.

اتركي الماسك جانبًا لكي يبرد لمدة نصف ساعة.

قومي بوضع الماسك على المنطقة التي ترغبين بتبييضها وتفتيحها سواء إن كانت البشرة أو الجسم.

بعد مرور ¼ ساعة قومي بغسل المنطقة جيدًا بالماء البارد وأزيلي بقايا الماسك كلها.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أفضل نتيجة. ماسك البرتقال والليمون لتبييض البشرة وتفتيحها ماسك البرتقال والليمون لتبييض البشرة وتفتيحها مكونات الوصفة : 2 ملعقة كبيرة من عصير اللبمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

3 ملعقة من مسحوق السكر. خطوات استخدام الماسك قومي بخلط عصير الليمون وعصير البرتقال والسكر جيدًا مع بعضهم البعض.

قومي بوضع الماسك على بشرتك أو أي منطقة ترغبين بتفتيحها وتبييضها في جسمك.

ادعكي المنطقة جيدًا بالماسك برفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي الماسك بعدها على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد انتهاء المدة ابدأى بفرك الماسك من بشرتك برفق.

اغسلي المنكقة جيدًا باستخدام الماء البارد ومن بعدها رطبي بشرتك بمرطب مناسب.

كرري استخدام هذه الوصفة من مرة ألى مرتان في الأسبوع الواحد وذلك من أجل أفضل تفتيح وتبييض للبشرة. الوسوم

طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه ، تهتم جميع النساء والبنات الصغار في العالم كله ببشرتهن وشعرهن بشكل كبير جدًا حيث أن الجمال والظهور بمظهر لائق وجذاب هو أهم شيء بالنسبة للفتاة والكثير من النساء تذهب إلى صالونات التجميل لعمل الماسكات والليزر والكثير من الأشياء التي تنظف البشرة لتجعلها صافية ولكن كل هذا مكلف وباهظ الثمن بالنسبة للعديد منهن ولذلك نقدم لكل سيدة من خلال هذا المقال وصفات لتبييض البشرة وتفتيحها ومنهم وصفة بالبرتقال ووصفة أخرى بالارز والنشا فقط كل ما يجب عليك فعله أن تتبع الخطوات الآتية. طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه مكونات الوصفة : ملعقة كبيرة من الارز.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كمية قليلة من الماء. خطوات استخدام الماسك في إناء مناسب قومي بمزج الخليط جيدا واضافة كمية مناسبة من الماء جيدًا ومن ثم ارفعيهم على نارهادئة.

ضعي النشا على الماء والارز واستمري بالتقليب جيدًا حتى يصبح قوام المزيج متماسك.

اتركي الماسك جانبًا لكي يبرد لمدة نصف ساعة.

قومي بوضع الماسك على المنطقة التي ترغبين بتبييضها وتفتيحها سواء إن كانت البشرة أو الجسم.

بعد مرور ¼ ساعة قومي بغسل المنطقة جيدًا بالماء البارد وأزيلي بقايا الماسك كلها.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أفضل نتيجة. ماسك البرتقال والليمون لتبييض البشرة وتفتيحها ماسك البرتقال والليمون لتبييض البشرة وتفتيحها مكونات الوصفة : 2 ملعقة كبيرة من عصير اللبمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

3 ملعقة من مسحوق السكر. خطوات استخدام الماسك قومي بخلط عصير الليمون وعصير البرتقال والسكر جيدًا مع بعضهم البعض.

قومي بوضع الماسك على بشرتك أو أي منطقة ترغبين بتفتيحها وتبييضها في جسمك.

ادعكي المنطقة جيدًا بالماسك برفق لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي الماسك بعدها على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد انتهاء المدة ابدأى بفرك الماسك من بشرتك برفق.

اغسلي المنكقة جيدًا باستخدام الماء البارد ومن بعدها رطبي بشرتك بمرطب مناسب.

كرري استخدام هذه الوصفة من مرة ألى مرتان في الأسبوع الواحد وذلك من أجل أفضل تفتيح وتبييض للبشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الارز والنشا الكوري لتبيض الوجه بسرعة رهيبة والتخلص من التجاعيد والكلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.