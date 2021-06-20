ضعي الملعقة الهندية على الشامبو وسيطول ويتقل زي شعر الهنود لحد كعب رجلك وسينمو بسرعة الصاروخ

الشعر الهندي الطويل من أروع أنواع الشعر على مستوي العالم، حيث تقوم النساء الهنديات بعمل خلطات طبيعية بمكونات طبيعية من البيئة لشعرهم، لذلك تجد شعرهم طويلًا وقويًا ولا يوجد به أي تساقط أو تلف أو تقصف وهو لامع دائمًا، واليوم سوف نخبركم عن خلطة هندية لتطويل الشعر بمكونات طبيعية بكل سهولة ويسر.

تتعدد الوصفات الهندية لتطويل الشعر وجميعها بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل أو من عند العطار ومن هذه الخلطات الهندية:

خلطة زيت الزيتون والجرجير

مكونات الخلطة

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت الصبار.

حزمة متوسطة من الجرجير.

طريقة تحضير واستخدام الخلطة

في وعاء صغير يتم تقطيع حزمة الجرجير، ونقعها في زيت الزيتون وزيت الصبار لمدة ساعة على الأقل. بعدها يتم تصفية الخليط، وتوزيعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف. بعد ذلك يتم تغطية لشعر بقبعة استحمام أو كيس بلاستيك. يترك المزيج على الرأس لمدة 6 ساعات على الأقل. بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وتجفيفيه جيدًا بواسطة فوطة قطنية. يتم تطبيق الوصفة السابقة على الشعر 4 مرات في الأسبوع ولمدة 3 شهور، وبعدها سوف تحصلين على النتائج المرغوبة.

مكونات الخلطة

ربع كوب من زيت الأملا السائل.

كوب كبير من اللبن الرائب.

طريقة تحضير واستعمال الوصفة